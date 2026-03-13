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COBERTURA ESPORTIVA

RedeTV! terá repórteres nos EUA durante a Copa de 2026

Emissora prepara equipe especial para acompanhar o torneio, mesmo sem os direitos de transmissão

RedeTV! terá repórteres nos EUA durante a Copa de 2026 - (crédito: Observatorio da TV)
RedeTV! terá repórteres nos EUA durante a Copa de 2026 - (crédito: Observatorio da TV)

A RedeTV! não detém os direitos de transmissão da Copa do Mundo, marcada para ocorrer entre 11 de junho e 19 de julho nos Estados Unidos, México e Canadá. Mesmo assim, a emissora já estruturou sua cobertura jornalística e definiu grande parte dos profissionais que estarão envolvidos. O comando da equipe ficará a cargo do apresentador e narrador esportivo Marcelo do Ó.

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Ele será responsável por conduzir o bloco esportivo do RedeTV! News diretamente dos EUA, trazendo os principais destaques do dia e interagindo com a âncora Fabíola Cidral.

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A correspondente Júlia Flores acompanhará de perto a seleção brasileira, enquanto os repórteres Luciana Guimarães, Geovany Dias e Luciana Rosa também integrarão a cobertura especial.

Esta edição da Copa promete ser histórica: pela primeira vez, contará com 48 seleções e um total de 104 partidas, disputadas em três países.

O texto RedeTV! terá repórteres nos EUA durante a Copa de 2026 foi publicado primeiro no Observatório da TV.

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Observatorio da TV

    Por Observatorio da TV
    postado em 13/03/2026 12:49
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