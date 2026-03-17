Em jogo de falhas, Grêmio empata com a Chapecoense pelo Brasileirão

Em jogo de falhas, Grêmio e Chapecoense empataram por 1 a 1, nesta segunda-feira (16), no jogo que encerrou a sexta rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena Condá. Os gols tiveram vacilos das defesas. A Chape abriu o placar com Walter Clar, de pênalti, e o Tricolor Gaúcho empatou com Juan Nardoni.
O empate, no entanto, fez as duas equipes subirem na classificação. O Grêmio agora é o sétimo colocado, enquanto a Chapecoense foi à 12ª colocação e se afastou da zona de rebaixamento. Agora, os times voltam a campo na quinta-feira, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O Verdão do Oeste encara o Corinthians, às 21h30, também na Arena Condá, enquanto o Tricolor enfrenta o Vitória, às 19h, na Arena do Grêmio.
Vacilo dos dois lados
Em busca dos primeiros pontos fora de casa, o Grêmio controlou o jogo contra a Chapecoense e buscou mais oportunidades de gols. Com boa movimentação pela esquerda, o Imortal deu trabalho à defesa adversária, principalmente com Amuzu. No entanto, o time de Luis Castro acabou sendo punido aos 27 minutos, quando a Chape ainda não havia ameaçado o gol de Weverton. Depois de pênalti de Viery em Bolasie, Walter Clar cobrou com perfeição para colocar os donos da casa em vantagem.
Após o gol, o Tricolor Gaúcho teve dificuldades com uma defesa fechada da Chape. Mas se teve uma entregada de um lado, acabou acontecendo do outro. Já nos acréscimos, o goleiro Léo Vieira falhou após escanteio pela esquerda e Nardoni aproveitou para deixar tudo igual antes do intervalo.
Tricolor luta, mas…
Na segunda etapa, o Grêmio foi mais incisivo e ocupou a maior parte do tempo no campo de ataque. O time teve oportunidades, especialmente, com a entrada de Enamorado, que buscou a velocidade e dribles para tentar furar o bloqueio da Chape. Uma das chances Tetê chutou bonito, com efeito, mas a bola explodi no travessão de Léo Vieira. Além disso, Willian fez grande jogada individual e chutou por cima do gol. Seria um golaço. Dentro de casa, o Verdão do Oeste optou por sair nos contra-ataques. A melhor oportunidade só foi acontecer aos 41 minutos. Após cruzamento de Jean Carlos, Eduardo Doma sobe sozinho para cabecear, mas a bola passa ao lado da trave. No fim, apenas
CHAPECOENSE 1×1 GRÊMIO
Campeonato Brasileiro 6ª rodada
Data: 16/3/2026 (segunda-feira)
Local: Arena Condá, Chapecó (SC)
Público/Renda: 19.307 presentes / R$ 1.261.120,00
Gols: Walter Clar, 27’/1°T (0-1) e Nardoni, 48’/1°T (1-1)
CHAPECOENSE: Léo Vieira; Bruno Leonardo, Eduardo Doma, Everton e Walter Clair; Higor Meritão (Vinícius Balieiro, 46’/2°T), João Vitor (David, 39’/2°T), Rafael Carvalheira e Giovanni Augusto (Jean Carlos, 13’/2°T); Ítalo (Marcinho, 13’/2°T) e Yannick Bolasie (Perrotti, 39’/2°T). Técnico: Gilmar Dal Pozzo.
GRÊMIO: Weverton, Pavón, Balbuena, Viery e Caio Paulista; Noriega, Nardoni e Monsalve (Enamorado, 15’/2°T); Tetê (Gabriel Mec, 29’/2°T), Amuzu (Willian, 15’/2°T) e Carlos Vinícius. Técnico: Luís Castro.
Árbitro: Bruno Pereira Vasconcelos (BA)
Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Edevan de Oliveira Pereira (BA)
VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)
Cartão Amarelo: Everton, Bolasie, Eduardo Roma (CHA), Viery, Monsalve, Noriega (GRE)
