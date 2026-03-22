Cerrado vence Salvador na segunda exibição na liga de basquete feminino

Sassá durante ação ofensiva do Cerrado Basquete contra Salvador na manhã deste domingo - (crédito: LBF via Agência Noah Digital)

Com uma pontuação quase centenária, o Cerrado derrotou Salvador-BA na manhã deste domingo por 96 x 43 no Ginásio do Sesc, em Ceilândia, na segunda exibição do time candango na temporada 2026 da Liga de Basquete Feminino (LBF). A equipe do Distrito Federal havia estreado com vitória em casa contra o Sport-PE e manteve 100% de aproveitamento na competição. O Cerrado volta à quadra no próximo dia 28, em Campinas, contra o Unimed Campinas, às 17h30.

O início da caminhada do Cerrado indica uma nova candidata a estrela nesta edição. Recém-contratada, Hilary Argueta, nascida em El Salvador, assumiu mais uma vez o protagonismo e foi a cestinha da partida: 17 pontos, 7 rebotes e 7 assistências.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

"Não sei falar muito português, mas estou feliz por estar aqui no Cerrado. Muito obrigado ao Cerrado pela oportunidade e todos os dias trabalhamos para melhorar e a equipe se apresentar bem na quadra", disse em entrevista ao canal NBrasil no YouTube.

O técnico Ronaldo Pacheco celebrou mais uma partida consistente do Cerrado. "Eu falei para as jogadoras que a palavra de ordem hoje era intensidade. Não fizemos os combinados no primeiro quarto e falhamos muito. No intervalo do primeiro para o segundo eu cobrei isso. Elas passaram a fazer e jogo fluiu. Nós temos que manter o padrão", comemorou.

Aos 19 anos, Júlia Lima foi um dos destaques do Cerrado na partida. Revelada pela base do Cerrado, ela nasceu no Gama e estreou como profissional. "Agradeço às minhas companheiras por ter entrado e feito uma cesta de três", comemorou a jogadora.

Leia também: Gama vence Sobradinho nos pênaltis e conquista 15º título candango

Do outro lado, o técnico Edu Mariano lamentou justamente a exibição do Salvador. "Nós tivemos um primeiro quarto fantástico, mas não conseguimos sustentar. A equipe do Cerrado é forte, está aí para brigar pelas primeira posições, mas dava para termos uma consistência ao longo da partida. Eu acho que a nossa equipe consegue fazer mais de 10 pontos por quarto. Hoje, nós pecamos nos últimos três quartos fazendo 6, 8 e 8. Nós precisamos bater a nossa meta de 15. É difícil", avaliou.

Jogo

No primeiro quarto, o Salvador Basketball teve bom ritmo e aproveitamento em arremessos de três pontos, terminando à frente por 20 x 21.

No segundo quarto, o Cerrado equilibrou com pontos vindos de roubos de bola e erros adversários e obteve parcial de 31 x 8 (51 x 29 acumulados), abrindo o placar com bom volume de jogo, aproveitamento nos arremessos e rotação de jogadoras reservas.

O terceiro quarto registrou parcial de 21 x 6 para o Cerrado (72 x 35 no total), com eficiência em bolas de três e dois, além de assistências que indicaram bom entrosamento.

O preparo físico do time da casa foi notável, enquanto o Salvador enfrentou limitações devido à recuperação de lesões em suas principais atletas.

No quarto final, o Cerrado manteve o ritmo com parcial de 24 x 8, destacando-se na defesa e na movimentação coletiva.

*Com informações da Liga de Basquete Feminino (LBF)