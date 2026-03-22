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Superliga B Masculina: Brasília elimina Araucária e avança às semifinais

Sexteto do DF encerra série melhor de três por 2 x 0 com vitória por 3 sets a 1 no Paraná e espera próximo adversário entre Montes Claros e Mogi. Se chegar à final, o time candango estará na elite

O Brasília Vôlei aguarda o próximo adversário do duelo entre Montes Claros e Mogi nesta segunda-feira pelas quartas de final da Superliga B Masculina - (crédito: Rogerio Guerreiro/@guerreirodf)
O Brasília Vôlei aguarda o próximo adversário do duelo entre Montes Claros e Mogi nesta segunda-feira pelas quartas de final da Superliga B Masculina - (crédito: Rogerio Guerreiro/@guerreirodf)

O Minas Brasília está nas semifinais da Superliga Masculina B de Vôlei masculino. Na noite deste domingo, o time candango derrotou o Araucária-PR por 3 sets a 1 fora de casa e encerrou a série válida pelas quartas de final da segunda divisão nacional por 2 x 0. As parciais foram de 25/22, 24/26, 18/25 e 25/22. Alguns jogadores da equipe do Distrito Federal choraram depois do triunfo candango no Ginásio Joval de Paula Souza.

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“Classificação disputada, acirrada. Conseguimos a nossa vaga contra o Araucária, que foi terceiro, então foi bem equilibrado. Venceu por 3 sets a 1 nos dois jogos, mas foi bem equilibrado”, analisou o técnico Marcelo Thiessen em entrevista ao Correio Braziliense.

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O Brasília enfrentará Montes Claros-MG ou Mogi-SP nas semifinais. O próximo duelo entre as duas equipes será nesta segunda-feira. “Esperamos que seja o Montes Claros em uma semifinal de três jogos. Quem passar nesse jogo conquistará o acesso”, projeta Thiessen. “Estamos preparados e vamos para cima em busca dessa vaga”, promete.

O nome do jogo foi o oposto Will. Ele colocou 20 bolas no chão e carregou o Brasília Vôlei de pontos para o triunfo e a classificação para a próxima fase da Superliga Masculina B.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 22/03/2026 23:19 / atualizado em 22/03/2026 23:30
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