Athletico-PR vence Coritiba e encerra jejum no Atletiba

O Athletico-PR levou a melhor no 400º "Atletiba" da história. Em um jogo disputado, o Furacão teve mais controle das ações e venceu o Coritiba por 2 a 0, neste domingo (22), na Arena da Baixada, pela 8ª rodada do Brasileirão. Dessa forma, Dudu e Viveros marcaram os gols da vitória, que encerrou o jejum de mais de mil dias sem vencer o Coxa (ou seis jogos, três derrotas e três empates).
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Com a vitória, o Athletico-PR chegou a 13 pontos e subiu para o sexto lugar. Já o Coritiba, por sua vez, permaneceu com 13, em sétimo. O Furacão volta a campo no próximo domingo (29), às 18h30 (de Brasília), contra o Botafogo, na Arena da Baixada, em jogo atrasado pela 5ª rodada do Brasileirão, enquanto o Coxa joga somente no dia 1º de abril, às 20h30, contra o Vasco, no Couto Pereira, pela 9ª rodada.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Athletico-PR sai na frente em primeiro tempo de poucas emoções
O clássico começou truncado e com poucas emoções. Jogando em casa, o Athletico-PR teve o controle da bola e chegou a ter mais de 60% de posse. Contudo, não conseguiu transformar o volume em chances claras. Mesmo assim, criou mais do que o Coritiba e abriu o placar aos 22 minutos, com Dudu. Após jogada de Julimar pela direita, o meia recebeu na área e bateu cruzado para superar o goleiro Pedro Rangel.
Por outro lado, o Coritiba teve uma atuação pouco inspiradora no primeiro tempo. Um dos destaques do time, o meia Josue não teve muita liberdade e não conseguiu evoluir nas ações com a bola. Contudo, o camisa 10 foi responsável por criar a chance mais perigosa do Coxa na primeira etapa, quando arriscou um chute de longa distância e assustou o goleiro Santos.
Viveros amplia, e Athletico-PR encerra jejum
O panorama não mudou na etapa final. Dessa forma, o Athletico-PR continuou com o controle das ações e pressionando o Coritiba nos primeiros minutos. De tanto insistir, o Furacão conseguiu ampliar o placar. Após cobrança de falta de Esquivel para dentro da área, Benavídez desviou para o meio da área e encontrou Viveros, que soltou uma bomba no canto para fazer 2 a 0.
Mais organizado e na frente do placar, o Athletico-PR administrou o resultado. O Coritiba, por outro lado, parecia desconectado do jogo e não conseguiu se encontrar. O técnico Fernando Seabra, aliás, tentou mudar a equipe e dar fôlego no ataque. E deu certo. Afinal, o Coxa criou a sua melhor chance aos 25 minutos da etapa final em chute de JP Chermont. Porém, o goleiro Santos fez grande defesa.
Na reta final, o clima esquentou. O Coritiba aproveitou que o Athletico-PR diminuiu o ritmo e tentou pressionar. Contudo, faltou eficiência. Nos acréscimos, o VAR identificou uma agressão do zagueiro Maicon no meio-campista Juan Portilla. Assim, o árbitro Raphael Claus foi chamado para revisar o lance e decidiu pela expulsão do defensor do Coxa.
ATHLETICO-PR 2 x 0 CORITIBA
Campeonato Brasileiro – 8ª rodada
Data: 22/03/2026
Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)
Gols: Dudu, 22’/1ºT (1-0); Viveros, 10’/2ºT (2-0)
ATHLETICO-PR: Santos; Benavídez, Aguirre, Arthur Dias e Esquivel (Gilberto, 28’/2ºT); Luiz Gustavo (Juan Portilla, 44’/1ºT), Jadson e Dudu (Zapelli, 41’/2ºT); Mendoza, Julimar (Felipe Chiqueti, 28’/2ºT) e Viveros. Técnico: Odair Hellmann
CORITIBA: Pedro Rangel; JP Chermont, Maicon, Jacy e Bruno Melo (Felipe Jonathan, 41’/2ºT); Wallisson (Vini Paulista, 22’/2ºT), Sebastián Gómez e Josué; Lucas Ronier (Fabinho, 12’/2ºT), Pedro Rocha (Keno, 22’/2ºT) e Breno Lopes (Lavega, 12’/2ºT). Técnico: Fernando Seabra
Árbitro: Raphael Claus (SP)
Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)
VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)
Cartões amarelos: Breno Lopes (CFC)
Cartão vermelho: Maicon e Wallisson (CFC)