Minas Brasília encara o Sport mirando a primeira vitória fora de casa

Comandante Kethleen Azevedo, afirma ter preparado a equipe para confrontos difíceis como o deste sábado - (crédito: Patricy Albuquerque )

Em sexto lugar na Série A2 do Campeonato Brasileiro Feminino, o Minas Brasília embarcou rumo ao Recife para enfrentar o Sport. Válido pela terceira rodada do torneio, o jogo de hoje, às 15h, na Ilha do Retiro, vale a segunda vitória das brasilienses na competição. Fora de casa, as Minas encaram o desafio do embate com o rubro-negro, recém-rebaixado da elite nacional.

A partida de hoje é a segunda da equipe fora de casa. Na estreia do campeonato, as Minas sofreram o revés por 1 x 0 do Atlético Piauiense. Como mandantes, no Bezerrão, na última semana, superaram o Doce Mel, por 3 x 0. Embaladas pela vitória, vão preparadas para trazer os três pontos para o quadradinho. Confiante, porém consciente da dificuldade do jogo, a treinadora Kethleen Azevedo vê a equipe pronta para o desafio.

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“Um jogo difícil fora de casa e contra o segundo colocado na competição, uma equipe que veio da Série A1, mas nós nos preparamos muito para esses confrontos difíceis e sabemos que na A2 as partidas são muito equilibradas. Espero que a gente faça um ótimo jogo e voltemos para casa com os três pontos”, avaliou.

No horizonte da equipe, uma boa apresentação fora de casa pode se somar a uma sequência importante como mandante. Depois de jogar no Recife, o Minas Brasília pega o 3B da Amazônia e o Ação-MT em casa, podendo consolidar presença no G-8.

*Estagiária sob supervisão de Marcos Paulo Lima