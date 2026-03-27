Tottenham vive impasse com técnico em meio à luta contra o rebaixamento

O Tottenham já avalia um plano de emergência para evitar o rebaixamento na Premier League. De acordo com informações do jornal The Telegraph, o clube considera recorrer a Sean Dyche caso Roberto De Zerbi siga sem aceitar assumir o time de imediato.

A má fase sob o comando interino de Igor Tudor acendeu o alerta. A equipe somou apenas um ponto em seis jogos da Premier League, o que levou a diretoria a discutir mudanças urgentes. Isto porque, dependendo dos resultados da rodada, os Spurs podem entrar na zona de rebaixamento antes do próximo compromisso, contra o Sunderland, restando apenas sete partidas para o fim da temporada.

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Assim, o futuro de Tudor deve ser definido até segunda-feira (30/3). Além da pressão pelos resultados, ele enfrenta um momento pessoal difícil após a morte do pai, cujo funeral acontece nesta semana.

Internamente, De Zerbi é o nome favorito da diretoria. No entanto, o italiano que deixou recentemente o Olympique de Marseille não demonstra interesse em assumir um time em risco imediato de queda. A ideia dele seria começar um novo projeto apenas no meio do ano, com o clube já estabilizado na elite.

Tottenham quer ação imediata

Diante da urgência, o Tottenham busca alguém disposto a assumir o desafio agora, mesmo com um elenco afetado por lesões e a pressão de garantir a permanência. Dyche surge como opção por ter experiência nesse tipo de cenário. No entanto, há dúvidas se aceitaria um contrato curto, válido só até o fim da temporada.

O treinador inglês deixou o Nottingham Forest em fevereiro, pouco antes de Tudor assumir os Spurs, substituindo Ange Postecoglou. Antes disso, Dyche teve passagem pelo Everton, onde conseguiu evitar o rebaixamento em duas temporadas seguidas.