Julgamento de caso Leila Pereira x Dudu ganha data e entra em fase decisiva

Justiça marca julgamento do caso movido por Dudu contra Leila Pereira, do Palmeiras - (crédito: Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

A presidente Leila Pereira e o jogador Dudu se aproximam de um ponto decisivo em uma das disputas judiciais que se arrastam desde o fim do vínculo do atacante com o Palmeiras. Isso porque a Justiça de São Paulo agendou para 16 de abril, às 13h30, o julgamento da queixa-crime apresentada pelo atleta contra a mandatária alviverde, em 2024.

O processo nasceu a partir de declarações públicas feitas pela dirigente em dois momentos distintos. A primeira, quando o jogador acertou o retorno ao Cruzeiro, em 12 de dezembro de 2024. A segunda, por sua vez, logo após a oficialização de sua saída do Palmeiras, em janeiro de 2025.

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Os representantes do atleta sustentam que as falas tiveram a intenção de abalar a reputação e manchar a imagem do atacante. A partir dessa ideia, a defesa apresentou a queixa-crime.

Declarações contestadas

O jogador aponta entrevistas concedidas nos dias 13 e 17 de janeiro como base da acusação. Nessas ocasiões, a presidente afirmou que ele causou prejuízo milionário ao clube e deixou a equipe pela porta dos fundos. Essas declarações se tornaram o eixo central da disputa levada ao Judiciário.

Dudu pediu que ela fosse punida nos artigos 139 e 140 do Código Penal Brasileiro baseado na ofensa à honra.

Rapaz, aspas pesadíssimas de Leila Pereira sobre Rony e Dudu. O Rony sairia pela porta da frente, o Dudu saiu pela porta dos fundos! O que você achou disso, hein? pic.twitter.com/WNaAsDy7d4 Gabriel Amorim (@gabrilamorim) January 13, 2025





Leila Pereira vence em primeira instância

Ao analisar o caso, o Tribunal de Justiça de São Paulo rejeitou, em primeira instância, o pedido do atacante. A decisão considerou que a dirigente exerceu o direito à liberdade de expressão e afastou a existência de crime contra a honra. No mês passado, o Ministério Público de São Paulo reforçou esse entendimento.

Em manifestação enviada ao tribunal, a procuradora Tereza Exner se posicionou contra o recurso apresentado pelo jogador. O órgão entende que a dirigente limitou suas críticas a uma comparação entre o comportamento do atacante e o de outro atleta do elenco. Nesta linha, Leila adotou critérios pessoais para concluir que o colega demonstrava maior disciplina.

Crítica forte, veemente e ácida, com certeza. Mas não se infere ofensa, descreveu a promotora.

Outras frentes na Justiça

O conflito entre as partes, porém, não se restringe a esse processo. Isso porque a presidente alviverde também move uma ação contra o jogador, com pedido de indenização por danos morais no valor de R$ 500 mil.

O atacante, por sua vez, apresentou solicitação no mesmo montante, mantendo aberta mais uma disputa judicial entre ambos.