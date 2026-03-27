Bap fala sobre temporada do Flamengo, Jardim e grupo na Libertadores

O presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, analisou o início de temporada do Rubro-Negro em entrevista divulgada nesta sexta-feira (27/3) no canal do clube no YouTube. Além disso, o mandatário também falou sobre a escolha por Leonardo Jardim para substituir Filipe Luís e foi sincero ao analisar o grupo do Flamengo na Libertadores.

Ao "MengoCast", Bap explicou que a volta à pré-temporada mais tarde do que o comum afetou o início de ano do Fla. Para ele, o fato de tudo ser "superlativo" no clube da Gávea faz com que o time vire refém do próprio sucesso.

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"É um ano muito diferente pela mudança do calendário, a dinâmica que foi imposta, afetando o planejamento tradicional que os clubes fazem. Pelo fato de a gente ter chegado muito longe ano passado, isso teve efeitos colaterais esse ano. Então eu entendo que nós voltamos tarde em relação a outros clubes. Nesse momento, uma semana faz muita diferença. No Flamengo, tudo é superlativo, né? Qualquer derrota pesa mais, é mais dolorida. Eu costumo brincar e dizer que o sucesso do Flamengo fez com que o Flamengo virasse refém deste sucesso. Então ninguém aceita nada que não seja ganhar por goleada e jogando muito bem. Quando há essa expectativa e o time ganha por 1 a 0: "ah, o time não está bem" (risos). Se perder, é bombardeio", iniciou.

Saldo positivo em 26?

Apesar das derrotas na Supercopa do Brasil e na Recopa Sul-Americana, Bap vê saldo "positivo" nestes primeiros três meses de 2026.

"Mas eu diria que a gente está num momento bom agora. O que a gente deveria corrigir, a gente corrigiu. Já não existe um gap tão grande entre a expectativa do torcedor e o que a gente tem performado. Então eu diria que o saldo até agora tem sido positivo", afirmou.

Leonardo Jardim

Perguntado sobre sua relação com o técnico Leonardo Jardim, Bap rendeu elogios ao português. Para o presidente, o novo treinador sabe como lidar com a alta expectativa da torcida não só por resultados, como também por boas atuações.

"Eu acho que quando um técnico desse tamanho vem para cá, ele tem uma noção do manicômio que ele está se metendo. Nós somos bipolares. Essa bipolaridade é inerente ao torcedor rubro-negro. O Leonardo (Jardim) tem uma visão disso. Ele tem uma forma muito estruturada de analisar o jogo, em relação a resultado, o que era proposto, o que deu certo. Isso é uma coisa importante que poucos técnicos têm: nem sempre quando você ganha está tudo certo e nem sempre quando você perde está tudo errado. Nós temos uma forma de trabalhar, eu busco saber se ele tem convicção do porquê ele ganhou ou perdeu. Está sendo um prazer trabalhar com ele neste sentido", analisou.

Grupo do Flamengo na Libertadores

Prestes a iniciar a caminhada na tentativa do penta da Libertadores, o presidente analisou o sorteio dos grupos da competição. Atual campeão, o Rubro-Negro está no Grupo A, ao lado de Estudiantes (ARG), Cusco (PER) e Independiente Medellín (COL). Para ele, uma chave mais difícil pode até ser positiva, relembrando que o Flamengo tem, afinal, histórico de "derrapadas" em jogos considerados mais simples.

"Eu estava brincando, pois todo mundo fica fazendo previsões. Todos querem moleza, viajar pouco, adversário fraco, mas eu sou otimista. Se você olhar historicamente, o Flamengo sistematicamente performa melhor quando os jogos são difíceis. Quando o jogo é uma pedreira, o Flamengo se agiganta. Quando o jogo, conceitualmente, parece mais simples, a nossa história mostra que às vezes a gente pisa no tomate e derrapa na casca de banana. Uma "Flamengada", América do México, Santo André. Podendo empatar no Maracanã com o Santo André, o Flamengo conseguiu perder. É uma façanha (risos). Pelo menos a gente está de guarda alta, a gente respeita os adversários. Estou confiante, então sou sempre otimista", explicou, referindo-se às derrotas na Libertadores de 2007 e na final da Copa do Brasil de 2004.