Reeleição ou golpe? Candidatura de Osmar Stabile divide o Corinthians

A política do Corinthians entrou em estado de ebulição. Faltando cerca de quatro meses para o início do período eleitoral, o Parque São Jorge virou palco de uma disputa jurídica antecipada: a viabilidade da candidatura de Osmar Stabile à reeleição. Enquanto a oposição classifica uma eventual tentativa como "golpe", a situação se apoia em brechas estatutárias para garantir o nome do atual mandatário nas urnas. O ponto central do conflito reside no artigo 103 do estatuto, que proíbe a reeleição consecutiva, mas abre exceção para casos de vacância, desde que o período preenchido seja inferior a 18 meses.

A controvérsia gira em torno da data exata em que Stabile assumiu o poder. Para os opositores, o cronômetro começou a rodar em 26 de maio de 2025, data do afastamento de Augusto Melo pelo Conselho Deliberativo. Nessa contagem, Stabile completaria 18 meses de gestão em 26 de novembro de 2026, tornando-se inelegível. Já os aliados do presidente defendem que o mandato só começou oficialmente em 25 de agosto de 2025, após a vitória na eleição indireta. Por esse cálculo, ele não atingiria o limite de 18 meses até o fim deste ano, estando apto para o pleito.

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Publicamente, Osmar Stabile adota um tom cauteloso e evita lançar candidatura precocemente. O dirigente afirma que o foco total está no ajuste das contas e no pagamento das dívidas asfixiantes do clube.

"Não estou preocupado com isso. Se eu abrir uma campanha eleitoral agora, atrapalho o Corinthians", declarou o mandatário recentemente.

Contudo, o debate sobre o novo estatuto, marcado para abril, prevê um dispositivo que pode selar de vez o direito de Stabile concorrer, aumentando ainda mais a tensão entre os conselheiros.

A linha do tempo da crise política no Corinthians

Abaixo, os marcos que definiram a atual configuração do poder no Corinthians:

Data Evento Político 23/11/2023 Augusto Melo vence a eleição com Osmar Stabile de 1° vice 02/01/2024 Posse oficial da chapa de Augusto Melo 26/05/2025 Conselho afasta Augusto Melo; Stabile assume interinamente 09/08/2025 Sócios ratificam o impeachment de Augusto Melo 25/08/2025 Stabile vence eleição indireta para concluir o mandato

Judicialização é o caminho provável

Independentemente da decisão que a Comissão Eleitoral venha a tomar, o consenso entre especialistas e associados é de que a disputa terminará nos tribunais. A oposição já prepara o terreno para contestar qualquer movimento de reeleição, baseando-se na proibição histórica instituída após a era Dualib. Por outro lado, a situação aposta na reforma estatutária e no Fiel Torcedor para legitimar a continuidade do projeto administrativo.

Dessa forma, o clima no Parque São Jorge deve permanecer hostil até o fim do ano. Com o afastamento provisório de Romeu Tuma Júnior da presidência do Conselho Deliberativo, a governabilidade do clube enfrenta novos desafios. Enquanto o futebol tenta se encontrar sob o comando de Dorival Júnior, as alamedas sociais do Corinthians vivem a expectativa de uma das eleições mais conturbadas das últimas décadas, onde cada vírgula do estatuto será usada como arma política.