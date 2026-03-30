Reeleição ou golpe? Candidatura de Osmar Stabile divide o Corinthians

A política do Corinthians entrou em estado de ebulição. Faltando cerca de quatro meses para o início do período eleitoral, o Parque São Jorge virou palco de uma disputa jurídica antecipada: a viabilidade da candidatura de Osmar Stabile à reeleição. Enquanto a oposição classifica uma eventual tentativa como "golpe", a situação se apoia em brechas estatutárias para garantir o nome do atual mandatário nas urnas. O ponto central do conflito reside no artigo 103 do estatuto, que proíbe a reeleição consecutiva, mas abre exceção para casos de vacância, desde que o período preenchido seja inferior a 18 meses.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
A controvérsia gira em torno da data exata em que Stabile assumiu o poder. Para os opositores, o cronômetro começou a rodar em 26 de maio de 2025, data do afastamento de Augusto Melo pelo Conselho Deliberativo. Nessa contagem, Stabile completaria 18 meses de gestão em 26 de novembro de 2026, tornando-se inelegível. Já os aliados do presidente defendem que o mandato só começou oficialmente em 25 de agosto de 2025, após a vitória na eleição indireta. Por esse cálculo, ele não atingiria o limite de 18 meses até o fim deste ano, estando apto para o pleito.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Publicamente, Osmar Stabile adota um tom cauteloso e evita lançar candidatura precocemente. O dirigente afirma que o foco total está no ajuste das contas e no pagamento das dívidas asfixiantes do clube.
"Não estou preocupado com isso. Se eu abrir uma campanha eleitoral agora, atrapalho o Corinthians", declarou o mandatário recentemente.
Contudo, o debate sobre o novo estatuto, marcado para abril, prevê um dispositivo que pode selar de vez o direito de Stabile concorrer, aumentando ainda mais a tensão entre os conselheiros.
A linha do tempo da crise política no Corinthians
Abaixo, os marcos que definiram a atual configuração do poder no Corinthians:
|Data
|Evento Político
|23/11/2023
|Augusto Melo vence a eleição com Osmar Stabile de 1° vice
|02/01/2024
|Posse oficial da chapa de Augusto Melo
|26/05/2025
|Conselho afasta Augusto Melo; Stabile assume interinamente
|09/08/2025
|Sócios ratificam o impeachment de Augusto Melo
|25/08/2025
|Stabile vence eleição indireta para concluir o mandato
Judicialização é o caminho provável
Independentemente da decisão que a Comissão Eleitoral venha a tomar, o consenso entre especialistas e associados é de que a disputa terminará nos tribunais. A oposição já prepara o terreno para contestar qualquer movimento de reeleição, baseando-se na proibição histórica instituída após a era Dualib. Por outro lado, a situação aposta na reforma estatutária e no Fiel Torcedor para legitimar a continuidade do projeto administrativo.
Dessa forma, o clima no Parque São Jorge deve permanecer hostil até o fim do ano. Com o afastamento provisório de Romeu Tuma Júnior da presidência do Conselho Deliberativo, a governabilidade do clube enfrenta novos desafios. Enquanto o futebol tenta se encontrar sob o comando de Dorival Júnior, as alamedas sociais do Corinthians vivem a expectativa de uma das eleições mais conturbadas das últimas décadas, onde cada vírgula do estatuto será usada como arma política.
Saiba Mais
- Esportes Palmeiras divulga boletim médico e confirma grave lesão de Piquerez
- Esportes Relatório da CMPI do INSS cita irmão de Ronaldinho Gaúcho ao rastrear repasses financeiros
- Esportes Brasília vence Montes Claros e fica a uma vitória do acesso à Superliga
- Esportes Pedrinho é denunciado no STJD após confusão em Cruzeiro x Vasco
- Esportes Athletico goleia o Botafogo e assume vice-liderança do Brasileirão
- Esportes Liga Feminina: Cerrado visita Maringá pela terceira vitória na LBF