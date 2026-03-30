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Agora com Plata, Giulia Arruda namorou ex-Fluminense envolvido com ex de Rodrygo

Estudante de direito estava solteira desde meados de 2025 e agora vive um romance com atacante envolvido em polêmicas com o Flamengo

Giulia Arruda é apontada como novo affair de Gonzalo Plata, do Flamengo - (crédito: Foto: Reprodução/Instagram)
Giulia Arruda é apontada como novo affair de Gonzalo Plata, do Flamengo - (crédito: Foto: Reprodução/Instagram)

O envolvimento de Gonzalo Plata com a estudante Giulia Arruda insere o atacante em uma sequência de relações que conecta outros nomes do futebol. Isso porque a carioca manteve, até recentemente, um relacionamento com o ex-Fluminense Kauã Elias, que atualmente namora Bruna Rotta, ex de Rodygo Goes, do Real Madrid.

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A relação entre Gonzalo e Giulia se desenvolve em um contexto de desgaste interno do atacante com o Flamengo. Parte da crise, aliás, tem relação com as frequentes festas que o atacante promovia até de madrugada, mesmo às vésperas de jogos importantes. Segundo o Jornal Extra, o comportamento se tornou mais reservado após aproximação com Giulia.

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Os primeiros registros públicos do suposto novo casal surgiram a partir de um vídeo nas redes sociais. Na gravação, a estudante de Direito da PUC-RJ chama Gonzalo de "insuportável", e o jogador responde: Que problema eu me meti.

Vídeo de Plata com Giulia

Giulia possui cerca de 40 mil seguidores nas redes sociais e segue pouco mais de 500 perfis. O jogador, porém, não aparece entre eles, e também não a segue segundo fontes do Extra, seria para "não dar bandeira". As publicações da estudante incluem viagens, praia e atividades físicas.

Arruda namorou Kauã Elias, atualmente no Shakhtar Donetsk, antes da relação com Plata. Segundo informações, o relacionamento entre eles terminou em meados de 2025.

Kauã Elias e Bruna Rotta

A fila também andou para Kauã Elias, que agora mantém um relacionamento com Bruna Rotta, ex-namorada de Rodrygo Goes. Inclusive, informações indicam que os dois estão vivendo juntos na Ucrânia.

O namoro foi confirmado por Bruna nas redes sociais: Cheiroso, alto, forte e muito carinhoso, declarou. Após revelar o apelido de "mozi", ela ainda comentou sobre os "desafios" iniciais da convivência: "Eu vou virar uma imensa, gorda. Porque ele gosta muito de comer doce, num nível surreal. Ele come uma barra de chocolate em segundos".

Para quem não sabe, Bruna Rotta manteve relacionamento com o Rodrygo até agosto de 2025. Ela chegou, inclusive, a se mudar do Brasil para Madri durante o namoro para, segundo ela, estudar e acompanhá-lo. Após o término, ela relatou episódios tóxicos da relação nas redes sociais.

Eu estava completamente desequilibrada emocionalmente. Isso depois de passar por um relacionamento extremamente conturbado. Só quem já terminou um relacionamento sem carinho, afeto, respeito, sem nada, sabe. Quando alguém te oferece esse mínimo de afeto, você cai, completou.

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Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 30/03/2026 14:54
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