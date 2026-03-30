Atacante da Bósnia cutuca Itália: "Se tem medo de jogar em Gales, há algo errado"

Edin Dzeko, centroavante da Bósnia, foi direto ao comentar a polêmica em torno da comemoração italiana após a vitória sobre a Irlanda do Norte. Isso porque alguns jogadores da Azzurra foram flagrados vibrando com o triunfo dos bósnios sobre o País de Gales nos pênaltis, e o vídeo do episódio repercutiu como uma forma de inferiorizar o último adversário da Itália na disputa pela vaga na Copa do Mundo.

"A Itália não queria jogar no País de Gales, não sei porquê. Fomos lá, sem medo, e vencemos. Não sei por que a Itália deveria ter medo do País de Gales ou da Bósnia. É uma seleção incrível, que já ganhou quatro Copas do Mundo, e se eles têm medo de jogar no País de Gales, tem alguma coisa errada. Talvez devêssemos também levar em conta que eles podem ter dificuldades nesta partida. Eles têm muito em jogo depois de perderem duas Copas do Mundo", declarou o camisa 11 da seleção bósnia.

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O atacante revelou ainda que não gostaria de enfrentar a Itália na repescagem, reconhecendo a força da seleção adversária. Destacou, ainda, que preferências são normais no futebol, mas que hoje tudo ganha proporções maiores por causa das redes sociais.

"Todos nós vimos o que aconteceu. Sinceramente, é algo muito normal. Como eu disse antes, todos nós temos preferências . Talvez a minha fosse não jogar contra a Itália nesta final. Não posso comemorar porque estou jogando contra eles. Mas, obviamente, temos que ter cuidado hoje. Com as redes sociais, tudo se torna normal, as coisas ganham proporções exageradas", prosseguiu Dzeko.

O lateral Dimarco, um dos filmados na comemoração, chegou a entrar em contato com Dzeko para esclarecer a situação, reforçando que não houve intenção de desrespeitar os bósnios.

Na terça-feira (31/3), às 15h45 (de Brasília), Itália e Bósnia entram em campo para decidir quem carimba o passaporte rumo à Copa do Mundo. O confronto é eliminatório: quem vencer garante a vaga, enquanto um empate no tempo normal leva a disputa para a prorrogação e, se necessário, para os pênaltis. A pressão sobre os italianos é enorme, já que ficaram fora das últimas duas edições do torneio, em 2018 e 2022.