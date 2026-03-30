Ancelotti vê Seleção no caminho certo e admite lista quase definida para a Copa

Ancelotti admitiu que fará mudanças, mas fez mistério sobre a escalação para enfrentar a Croácia - (crédito: Foto: Reprodução)

A Seleção Brasileira vive a expectativa para a Copa do Mundo. Sem conquistar o título há 24 anos, o Brasil busca evitar o pior jejum da sua história. Contudo, ainda há muitas dúvidas no ar, principalmente pelo curto período de trabalho de Carlo Ancelotti. Em entrevista coletiva nesta segunda-feira (30/3), em Orlando, nos Estados Unidos, o treinador italiano destacou que vê o trabalho no caminho certo.

"Este período foi positivo porque nos classificamos. Depois, temos visto muita evolução dos jogadores. Temos uma ideia muito clara. Tenho a escalação bastante definida para o primeiro jogo, assim como a lista final. Temos que melhorar, mas temos a ideia bastante clara do que queremos fazer na Copa. Estamos no caminho e vamos estar preparados para a Copa do Mundo. Precisamos de calma", disse.

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Após perder para a França, a Seleção Brasileira enfrenta a Croácia, algoz da Copa de 2022, nesta terça-feira (31), às 21h (de Brasília), em Orlando, nos Estados Unidos. Assim, será a última oportunidade de Carlo Ancelotti realizar testes antes da convocação para o Mundial, no próximo dia 18 de maio. O treinador admitiu que manterá o esquema e que fará mudanças, mas fez mistério sobre a escalação.

"A escalação de amanhã não vou dizer porque não falei com os jogadores. Vamos fazer algumas mudanças. O sistema não vou mudar. Quatro atacantes com uma equipe que trabalha forte na frente (…) O objetivo do jogo contra França e Croácia era testar a equipe titular. A equipe titular não está por conta de muita lesão. Tivemos boa sensação dos jogadores, aumenta a concorrência para a lista final", afirmou.

Ancelotti garante Danilo, do Flamengo, na Copa do Mundo

Em meio aos testes, o técnico Carlo Ancelotti garantiu um nome para a Copa do Mundo de 2026. Não é Vini Jr, nem Raphinha. Trata-se de Danilo, do Flamengo. Reserva no Rubro-Negro, o defensor é visto como peça-chave pelo treinador italiano para a convocação. Dessa forma, o comandante rasgou elogios pelo jogador por causa das características.

"Danilo é um jogador muito importante. É seguro estar na lista final porque eu gosto dele. Entre os nove defensores vai estar o Danilo", garantiu o treinador italiano.

Uma das razões para Danilo ser nome certo na convocação de Carlo Ancelotti é a sua versatilidade. Afinal, ele pode atuar tanto como lateral-direito quanto zagueiro. O treinador italiano, aliás, gosta de defensores com essa capacidade. Dessa forma, outros nomes com essa mesma característica devem integrar a lista, como Éder Militão, do Real Madrid.