Adversário do Brasil na Copa, Marrocos vence Paraguai em amistoso

Quarta colocada na Copa do Mundo de 2022, a seleção marroquina está sob nova direção - (crédito: Foto: Franco Arland/Getty Images)

O Marrocos, adversário do Brasil na Copa do Mundo de 2026, venceu o Paraguai por 2 a 1 nesta terça-feira (31), em amistoso de preparação para o torneio. A partida foi disputada no estádio Bollaert-Delelis, em Lens, na França. A seleção marroquina abriu vantagem com gols de El Khannouss e El Aynaoui, enquanto os paraguaios reagiram na etapa final e diminuíram com Omar Alderete.

Polônia e garante vaga na Copa do Mundo de 2026Sob o comando do técnico Mohammed Ouahbi, o Marrocos entrou em campo com uma formação alternativa. Já o Paraguai começou com alguns nomes conhecidos do futebol brasileiro, como Junior Alonso (Atlético-MG), Gustavo Gómez (Palmeiras) e Damián Bobadilla (São Paulo). No segundo tempo, o técnico Gustavo Alfaro colocou o meia Maurício, também do Palmeiras, em campo aos 13 minutos, no lugar de Ojeda.

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Por fim, as duas seleções voltam suas atenções para a Copa do Mundo. O Marrocos estreia contra o Brasil no dia 13 de junho, às 19h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Por outro lado, o Paraguai encara os Estados Unidos no dia 12 de junho, às 22h (de Brasília), no SoFi Stadium, em Inglewood.