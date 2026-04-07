Romário viaja com amiga de ex e deixa affair de fora

O affair entre Romário e Tiffany Barcelos, com quem mantinha relação desde janeiro, chegou ao fim após a ida do ex-jogador a Fernando de Noronha para curtir o feriado. Sem integrar o grupo da viagem, a estudante soube que o Baixinho convidou uma de suas amigas para fazer parte do passeio e, então, decidiu se afastar.

A decisão do ex-jogador impactou diretamente o vínculo que existia até então. Isso porque ao descobrir que ficaria de fora da viagem, Tiffany deixou de segui-lo nas redes sociais e fez o mesmo com a amiga depois. A ida à Ilha contou com uma lista seleta de convidados próximos para acompanhar a participação do craque na 2ª Copa Noronha de Futevôlei.

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Já em Noronha, um fã expôs a proximidade entre o ex-jogador e Bárbara Cavalcanti, amiga de Tiffany, em um registro dos dois de mãos dadas. Ela ainda apareceu em outros registros junto ao grupo e durante o torneio, que ainda contou com a presença de Zico e Diego Ribas o que ampliou a circulação de imagens nas redes sociais.

Affair entre Romário e Tiffany

Até o dia 30 de março, o agora ex-casal seguia o fluxo normal de publicações e aparições públicas, dando sinais que tudo estava numa boa. Tiffany inclusive o acompanhou em uma pelada com os amigos na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste do Rio, nesse dia.

A mudança, ainda segundo o jornal Extra, ocorreu a partir desse momento, quando soube que não viajaria com o grupo. Foi também nesse mesmo contexto que tomou conhecimento sobre a presença de Bárbara Cavalcanti na lista e decidiu cortar relação com os dois.

O relacionamento entre eles não era segredo, e o ex-jogador comentava com frequência nas fotos da estudante. Elogios como "linda" e "maravilhosa" apareciam constantemente no feed de Tiffany, que também interagia com o perfil do senador.

Viagem anterior com o mesmo grupo

Tiffany e Babi participaram juntas de uma viagem com Romário para Jurerê Internacional, ainda no início do affair entre eles. Há, inclusive, registros desse encontro nas redes sociais de Toguro, que também esteve presente e publicou imagens dos três à época.