Flamengo e Cruzeiro puxam crescimento digital entre clubes; veja top-5

O crescimento dos clubes nas redes sociais seguiu um padrão perceptível e ganhou escala no início de 2026. Com Flamengo e Cruzeiro liderando a evolução no mês de março, notou-se que quem entregou resultado em campo ampliou, paralelamente, a presença digital. Esse trimestre, aliás, já superou, com folga, o desempenho mais recente do setor.

Segundo dados do Ranking Digital dos Clubes Brasileiros do IBOPE Repucom, os 50 principais clubes do país somaram 4,6 milhões de novas inscrições em suas redes no primeiro trimestre do ano. O volume representa 40% a mais que todo o segundo semestre de 2025, por exemplo.

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Campeão carioca, o Flamengo concentrou o maior avanço do período com discrepância para os demais. Foram 430 mil novos seguidores em março, levando o clube à base total de 67 milhões de inscrições nas redes. Líder das interações, o TikTok atingiu mais 200 mil torcedores, enquanto o Instagram alcançou 160 mil e o Youtube somou 60 mil. O X fecha a lista, com nove mil novos perfis.

Cruzeiro na ‘cola’ do Flamengo

A Raposa também converteu o título estadual em presença digital. Apesar da má fase no Brasileirão, o clube registrou 236 mil novas adesões, com peso maior do Instagram (128 mil) e contribuição relevante do TikTok (mais 100 mil).

Santos cresce por outro eixo

Na terceira posição, o Peixe apresentou uma dinâmica diferente. Isso porque o clube somou 181 mil novos inscritos no mês, com protagonismo do Facebook onde já acumula 400 mil seguidores em 2026. Trata-se do maior crescimento entre os clubes analisados no ano.

O Instagram também contribuiu, com 71 mil novas adesões.

Fechamento do G5

O top-5 se encerra com domínio paulista, visto que o Palmeiras aparece em quarto lugar, com 148 mil seguidores. Do total, 93% do volume se concentra nas plataformas TikTok (100 mil) e Instagram (37 mil).

O Corinthians fecha o ranking dos primeiros colocados, com 107 mil novas inscrições, sendo 78% provenientes do Instagram.

Somados, os cinco clubes ultrapassaram 1,1 milhão de novos seguidores no mês de março, em dados que consolidam a relação entre desempenho esportivo e crescimento digital. Flamengo, Corinthians e Santos concentram o equivalente a 60% de todo o crescimento entre os 50 clubes no recorte do trimestre 2,7 milhões de inscritos.

E a preferência do público?

O levantamento também revela preferência clara de consumo, com destaque para o Instagram, que reúne 55% dos internautas. Na sequência, o TikTok aparece com 22% da predileção. As plataformas, se somadas, correspondem por três a cada quatro novas inscrições no período.

Destaque fora do topo

Entre os clubes fora do "eixo" principal do levantamento, o Paysandu apresentou a maior evolução proporcional, com crescimento de 2,95% em março. O resultado levou o clube à 21ª posição no ranking geral, com ultrapassagem sobre o Remo.