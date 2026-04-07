CBF avança por renovação de Ancelotti até a Copa de 2030

A CBF encaminhou a renovação com o técnico Carlo Ancelotti até a Copa do Mundo de 2030. A entidade finalizou os últimos detalhes e enviou as minutas do novo contrato para o treinador italiano, segundo a "ESPN". Dessa forma, falta apenas a assinatura para anunciar a renovação por mais quatro anos, o que deve ocorrer nos próximos dias.

Os advogados do treinador italiano estão analisando o contrato. A CBF, no entanto, considera a revisão e a assinatura do novo vínculo como mera formalidade. Afinal, todos os detalhes foram acertados em conversas nas últimas semanas. A entidade considera a manutenção de Ancelotti como o pilar central para o projeto de uma nova mentalidade na Seleção Brasileira.

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O novo contrato será dividido em duas partes: um primeiro vínculo de dois anos e uma renovação automática por mais 24 meses. Dessa forma, o acordo será válido até a Copa do Mundo de 2030. Ancelotti não receberá aumento e continuará recebendo quase R$ 5 milhões por mês, mas exigiu apenas um aumento para os integrantes da comissão técnica.

Contratado em maio de 2025, Carlo Ancelotti soma dez jogos, cinco vitórias, dois empates e três derrotas no comando da Seleção Brasileira. Durante a carreira, o italiano ficou marcado pelo trabalho realizado no Real Madrid, onde conquistou três títulos da Liga dos Campeões. Ele, aliás, é o técnico mais vitorioso da competição, com cinco títulos (também ganhou duas vezes com o Milan). Além disso, é o único campeão nas cinco principais ligas europeias (Alemanha, Espanha, França, Inglaterra e Itália).