Invicto no ano, Gama encara Tocantinópolis pela Copa Centro-Oeste

Líder isolado do Grupo B da Copa Verde, o Gama vive um momento mágico em 2026. Nesta quarta-feira (8/4), a equipe Alviverde enfrenta o Tocantinópolis, às 19h30, no Estádio Senador João Ribeiro, o Ribeirão (TO). Com a bola rolando desde o início de janeiro, o Periquito figura entre as três equipes, das 156 do cenário nacional de todas as divisões, que seguem invictos nesta temporada. A força do time do DF vai do ataque à defesa, instruídos pelo técnico Luís Carlos Carioca, constroem uma campanha sólida e de potência: 12 vitórias e cinco empates em 17 exibições neste ano.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
O único capaz de superar o Gama em 2026 foi o Goiás. Pela Copa do Brasil, o Esmeraldino despachou a equipe Alviverde nos pênaltis por 5 x 4 após o empate por 2 x 2 no tempo regulamentar. Apesar da eliminação, o Periquito dominou as ações do jogo e, com 2 x 1, estava à pouco tempo da vitória. Porém, nas reviravoltas do futebol, aos 42, o Goiás empatou o duelo e a decisão foi para as penalidades máximas. Na loteria, o goleiro Tadeu levou a melhor, Na última defesa, ele agarrou a cobrança de Lucas Piauí.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Passada a borracha na eliminação, o torcedor gamense só teve motivos para sorrir. O clube faturou a 15ª taça do Candangão; estreou na Série D com triunfo diante do Aparecidense por 2 x 0, fora de casa; e derrotou o Porto Vitória e o Cuiabá, ambos com 1 x 0 no placar, pela Copa Verde. O sistema defensivo também chama atenção: 17 jogos e apenas oito gols sofridos no tempo regulamentar, nas partidas válidas pelo torneio local, Série D e Copa Verde.
Leia também: Brasileirão Feminino: Minas Brasília e Cresspom vencem no DF
Em fevereiro de 2025, Luís Carlos Carioca chegou ao Gama para assumir a equipe após a queda de Gláuber Ramos durante o Campeonato Candango. O comandante conduziu o grupo e quebrou o jejum de cinco anos dos gamenses sem conquistar o certame local. O sucesso ocasionou na permanência de Carioca na equipe e a soma de mais uma taça em 2026. Para o treinador, a manutenção do elenco vencedor da temporada passada é um fator importante que reflete no sucesso atual.
"Ficou mais fácil montarmos o restante da equipe, já tínhamos praticamente 11 jogadores remanescentes do título. E uma coisa importante na hora de montar esse time foi trazer jogadores para serem titulares. Nós não trouxemos jogadores para compor o grupo. Então, a competição interna nossa ficou muito grande, foi muito alta", explica Luís. A pré-temporada alviverde foi em virtude da competição interna pela titularidade e, segundo o técnico, esse fator elevou o nível do time.
Dentro de campo, o trabalho espelha o que está sendo feito fora dele. A disputa entre os jogadores deu a Luís Carlos a possibilidade de melhorar aspectos físicos, táticos e na parte emocional dos atletas. "Eu sempre falava que nenhum jogo seria tão difícil como estavam sendo os nossos treinamentos. Isso realmente refletiu dentro do campo, o time até então tem se comportado muito bem no aspecto ofensivo e no aspecto defensivo, a gente tem correspondido”, avalia.
Para o confronto contra o Tocantinópolis, o Gama entrará com o time totalmente reserva. O que para uns pode ser uma preocupação, para o treinador alviverde não é. “Quando a gente substitui, esses jogadores conseguem manter o padrão e conseguem manter o nível de atuação do grupo”, pontuou. A escolha também passa por preservar a parte física dos atletas nas partidas, pois entre os jogos são apenas dois dias de intervalo.
FICHA TÉCNICA
TOCANTINÓPOLIS
Gatti; João Pedro, Ramos, Jackson e Adriel; Emerson, Rômulo e Dhonatan; Hitalo, Rogério e Bruno.
Técnico: Jairo Nascimento
GAMA
Leandro; Toninho, Darlan, PV e Gabriel Lima; Lucão, Russo e Danilinho; Klenisson, Luan e Henrique Almeida.
Técnico: Luís Carlos Souza
Horário: 19h30
Estádio: Senador João Ribeiro, em Tocantinópolis (TO)
Árbitro: Wasley do Couto Leao (RR)
Transmissão: não informada
*Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima
Saiba Mais