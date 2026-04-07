Novas federações dão respaldo jurídico e visibilidade aos atletas do VMB

Em menos de quatro anos, o Volta ao Mundo Bambas (VMB) alcançou um nível de organização e reconhecimento que começa a redesenhar a estrutura da capoeira competitiva no Brasil e no exterior. O movimento mais recente e simbólico dessa transformação está na criação da Federação de Capoeira Competitiva (FCC) em um intervalo de cinco meses, consolidando um modelo que nasce diretamente da experiência prática construída pela organização desde 2022.



A iniciativa, liderada pelo diretor-executivo Saverio Scarpati, resultou na formação de dez FCCs — Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Norte, Espírito Santo, Distrito Federal, São Paulo, Bahia, Minas Gerais e Pará —, além de quatro federações internacionais: Canadá, Peru, México e Angola. O processo, que em outros contextos levaria anos, foi estruturado em cerca de quatro meses, refletindo o nível de maturidade que o VMB atingiu no cenário da capoeira.



A construção dessas entidades não surge como ponto de partida, mas como consequência. Desde a sua fundação, o VMB estruturou um circuito de competições com critérios técnicos definidos, calendário organizado e presença nacional e internacional. Em paralelo, realizou eventos em palcos relevantes e distribuiu mais de meio milhão de reais em premiações. Firmou contratos de transmissão com o Canal Combate, XSports e Com Brasil TV. Criou um ambiente em que atletas passaram a conquistar patrocínio. Hoje, um em cada quatro já recebe algum tipo de apoio financeiro.



Esse conjunto de entregas ajudou a estabelecer um padrão. E é justamente esse padrão que sustenta o surgimento das federações. A criação das FCCs também reflete a credibilidade construída pelo VMB ao longo desse processo, além da sua capacidade de articulação com lideranças da capoeira em diferentes estados e países. Saverio assume a presidência da entidade do Rio de Janeiro e a função de diretor-executivo nas demais, com o objetivo de garantir unidade de critérios, qualidade organizacional e coerência no desenvolvimento da modalidade. “A federação não nasce como uma estrutura burocrática. Ela nasce como continuidade de um trabalho que já vem sendo feito. O objetivo é dar sustentação, organizar melhor e proteger o crescimento que a capoeira está vivendo”, explica.



A nova etapa também reposiciona o papel do atleta dentro desse ecossistema. Se antes o desafio era resgatar o orgulho de ser capoeirista, agora o cenário se amplia: além de competir, ele passa a ser reconhecido por uma estrutura formal, com representação, critérios e caminhos mais claros de evolução. O VMB se torna palco para esse atleta ganhar visibilidade nacional — e, em muitos casos, internacional — sem romper com suas origens, já que ele segue pertencendo ao seu grupo, agora com mais respaldo dentro de um ambiente cada vez mais profissional e estratégico. Esse reconhecimento se conecta diretamente com a visibilidade conquistada nos últimos anos, impulsionada pela presença da capoeira na televisão e pela construção de um ambiente mais profissional.



O impacto é perceptível não apenas dentro das competições, mas também na forma como a modalidade começa a dialogar com o público. Ao se aproximar de uma lógica de organização semelhante à de outros esportes, a capoeira amplia sua capacidade de alcance e passa a se inserir com mais força no consumo da família brasileira.



A criação das federações, portanto, não representa uma ruptura, mas um passo natural dentro de um processo que vem sendo consolidado com consistência. Em um cenário historicamente marcado pela informalidade, o VMB avança ao propor uma estrutura que preserva a essência da capoeira, mas adiciona organização, previsibilidade e perspectiva de futuro.

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