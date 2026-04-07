Copa Centro-Oeste: Capital busca reabilitação contra o Araguaína

O técnico Luizinho Vieira advertiu os jogadores sobre a necessidade de pontuar fora de casa para acessar a zona de classificação - (crédito: Wesley Costa/CapitalSaf)

O Capital enfrenta o Araguaína nesta quarta-feira, às 19h30, no Mirandão, em duelo válido pela terceira rodada da Copa Centro-Oeste. A equipe brasiliense ocupa a quarta posição do Grupo A com três pontos e tenta se recuperar no campeonato após a derrota por 2 x 0, em casa, diante do Rio Branco-ES.

O Araguaína ocupa a terceira posição e vem de triunfo na competição contra o Primavera, por 2 x 0, e conta com o fator casa para seguir no caminho das vitórias. A equipe do Tocantins ainda não venceu em casa, enquanto o Capital fará sua estreia longe do DF na Copa Centro-Oeste.

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“Jogo importante para a sequência da Copa Centro-Oeste~. Precisamos trabalhar bem, fazer a leitura rápida do jogo, montar uma boa estratégia para fazermos mais um grande jogo. Acima de tudo, precisamos voltar a vencer dentro da Copa para nos colocarmos na zona de classificação. Esse é o maior objetivo", afirmou o técnico do Capital, Luizinho Vieira, ao Correio Braziliense.

"O grupo se preparou bem, está confiante, ganhou algumas peças importantes para a caminhada e isso gera uma expectativa muito boa. Como eu falei, temos que trabalhar bem para poder voltar de lá com mais uma vitória", adverte o treinador tricolor.

Duelo inédito

A partida marcará o primeiro encontro entre as equipes. Ambas somam três pontos. O Araguaína leva vantagem na tabela por conta do saldo de gols superior (1 contra -1).

Em busca de recuperação na temporada depois da eliminação na primeira fase do Candangão e na terceira da Copa do Brasil, o Capital chega confiante após vencer o União Rondonópolis-MT fora de casa, por 1 x 0, na estreia do time na Série D.

"Acredito que foi uma vitória muito importante fora de casa, a equipe do Rondonópolis jogando em seus domínios é muito forte, é muito difícil jogar lá, é muito quente. Sairmos vencedores nos deu confiança para a próxima partida, e nos deixou mais leves, deixando mais fácil a correção de erros. Acredito que estamos no caminho certo," disse Matheusinho ao Correio Braziliense.

O Araguaína também começou com o pé direito. O time tocantinense superou o Galvez por 2 x 1, no Acre, e também chega motivado para o confronto. A equipe da cidade de Araguaína volta a disputar a competição depois de 14 anos.

FICHA TÉCNICA

CAPITAL

Luan; Genilson, Richardson, Lucas Oliveira e John Everson; Ítalo, Lessinho, Mika e Nescau; Matheusinho e Renan

Técnico: Luizinho Vieira

ARAGUAÍNA-TO

Brito; Kevin, Neto Luiz, Eduardo e Giovani; Gabriel William, William, Gustavo Gomes e Viana; Alan Calbergue e Aiton Junior

Técnico: Léo Goiano

Horário: 19h30

Estádio: Mirandão, em Araguaína (TO)

Árbitro: Luiz Paulo de Moura Pinheiro (MT)

Transmissão: não informada



*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima