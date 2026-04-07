Brasília Basquete vence São José e chega à 13ª vitória seguida em casa

O pivô Brunão contribuiu para a vitória do Brasília com 14 pontos e sete rebotes contra o São José - (crédito: Matheus Maranhão/Brasília Basquete)

O Brasília Basquete venceu o São José dos Campos por 90 x 78 no Ginásio Nilson Nelson, na noite desta terça-feira (7/4). Essa é a 16ª vitória da equipe dentro de casa, e a 13ª seguida diante da torcida. Os cestinha da partida foram Buiu do time da casa e Adyel Borges dos visitantes. Cada um fez 20 pontos.

O time da capital volta à quadra apenas daqui a uma semana, em duelo importante contra o Franca, às 20h, no Ginásio Nilson Nelson. O São José volta a São Paulo, e enfrentará o Pinheiros nesta sexta-feira, às 19h30.

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"Às vezes, você está em um momento bom no dia, está quente. Aqui a gente conhece melhor a quadra, conhece a dimensão e facilita mais coisas. Eu sigo os conselhos do Dedé, o plano de jogo, e dessa forma vamos conseguir sair vitoriosos de qualquer jogo” afirmou o ala Buiu.

O período inicial foi marcado pelo domínio inesperado dos visitantes. O Brasília sofria com erros de passe e baixa eficiência nos arremessos, e dificultava qualquer tentativa de reação. Entretanto, sob o comando de um Von Haydin inspirado, os extraterrestres buscaram a igualdade e fecharam o quarto em 20 x 20.

Com 100% de aproveitamento nas bolas de longa distância, o ala foi o motor da equipe, a franquia da capital só não concretizou a virada graças à sólida consistência do São José.

O equilíbrio persistiu no segundo quarto, e o São José se mantinha à frente em um confronto parelho. Contudo, em um breve período de desatenção os visitantes anotaram oito pontos em sequência, e abriram uma vantagem considerável.

Após tempo técnico de Dedé Barbosa, o Brasília tentou diminuir o prejuízo, mas o período encerrou com o placar de 41 a 38 para os paulistas. O grande jogador dos visitantes no primeiro tempo foi o ala Malcolm Miller, com 11 anotados.

Depois do intervalo, o Brasília assumiu as rédeas da partida. Devido a atuação inspirada de Brunão, com 8 pontos, a energia da quadra contagiou a torcida, que não parou de cantar um segundo sequer. Contudo, o São José vendia caro a derrota. Assim, o ala Von Haydin surgiu novamente com uma bola de três pontos, para jogar um verdadeiro balde de água fria no adversário. Isso permitiu a franquia abrir vantagem e fechar o quarto em 68 x 61.

O Brasília voltou para o último quarto com sede de vitória. Com uma corrida avassaladora de oito pontos seguidos, a equipe rapidamente estabeleceu uma vantagem de 15 pontos. Com grande confiança, a franquia da capital contou com a precisão de Buiu, com 20 pontos e 100% de aproveitamento nas tentativas de pontuar para consolidar a liderança. Somado a ele, Corvalán e Brunão foram os pilares fundamentais para carimbar o triunfo por 90 x 78.



*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima