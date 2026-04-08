Diniz quer recuperar atletas no Corinthians e reavaliará Alex Santana

O Corinthians inicia uma nova fase sob o comando de Fernando Diniz, que já definiu prioridades claras neste começo de trabalho. Mais do que ajustar o coletivo e voltar a vencer, o técnico pretende recuperar jogadores em baixa, dar suporte aos jovens e adaptar o elenco ao seu modelo de jogo.

Logo no primeiro contato com o grupo, na terça-feira (7/4), Diniz buscou entender o momento de cada atleta. Ainda assim, demonstrou já conhecer bem o elenco, o que deve acelerar o processo de implementação de suas ideias em meio à queda de rendimento recente da equipe.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Entre os casos que mais chamam atenção está o do meia Rodrigo Garro. Após se destacar em temporadas anteriores, o jogador vive uma fase irregular e foi apontado como uma das prioridades do treinador.

"É um jogador extremamente talentoso, teve momentos de brilhantismo aqui. Quero ajudá-lo a recuperar isso" comentou Diniz, na sua coletiva de apresentação no CT Joaquim Grava.

Depois de um ano expressivo em 2024, quando somou bons números, o argentino sofreu com questões físicas e viu seu desempenho cair nas temporadas seguintes. Em 2026, os números ainda estão abaixo do esperado, o que reforça a necessidade de recuperação técnica e confiança.

Mapeando os pontos a trabalhar no elenco

Outro foco do treinador está na base. Conhecido por desenvolver jovens, Diniz destacou o potencial de André e Breno Bidon, que também oscilaram recentemente. Além disso, o comandante deve reavaliar a situação de Alex Santana, que vinha treinando separado desde o retorno de empréstimo, ainda sob decisão da comissão técnica anterior. O treinador indicou que aprecia o futebol do jogador, o que pode abrir espaço para uma reintegração.

Por fim, outro ponto importante no início de sua gestão envolve o goleiro Hugo Souza. Fiel ao seu estilo de jogo, que valoriza a saída curta e a construção desde a defesa, o treinador acredita que pode potencializar o desempenho do atleta com os pés.

Assim, enquanto implementa suas ideias, Diniz já inicia a preparação para um compromisso importante. O Corinthians viaja para a Argentina, onde enfrenta o Platense na estreia na Libertadores, nesta quinta-feira (9/4).