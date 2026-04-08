Palmeiras estreia com a missão de manter domínio na fase de grupos da Libertadores

Palmeiras estreia na Libertadores de olho em repetir domínio recente na fase de grupos - (crédito: Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

O Palmeiras inicia, nesta quarta-feira (08/4), sua trajetória na fase de grupos da Copa Libertadores diante do Junior Barranquilla, da Colômbia, fora de casa. Além da busca por um bom começo, o Verdão entra em campo com o objetivo de sustentar um padrão que se tornou recorrente nos últimos anos. Neste caso, de figurar entre as melhores campanhas da competição.

Desde 2018, o time paulista tem se destacado pela dominância na primeira fase. Em seis edições nesse período, terminou com a melhor pontuação geral, reforçando sua presença constante entre os favoritos ao título.

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O desempenho do Palmeiras nos últimos anos na fase de grupos da Libertadores

A trajetória começou justamente em 2018, sob o comando de Roger Machado. Naquele ano, o Palmeiras avançou sem derrotas e somou 16 pontos, mas acabou eliminado na semifinal pelo Boca Juniors, após passar por Cerro Porteño e Colo-Colo.

Em 2019, já sob o comando de Luiz Felipe Scolari, repetiu o bom desempenho na fase inicial, alcançando 15 pontos. Contudo, a equipe caiu nas quartas de final diante do Grêmio, após eliminar o Godoy Cruz.

O ano de 2020 marcou o início de um ciclo vitorioso. Mesmo com mudança no comando técnico, o Palmeiras liderou novamente a fase de grupos. Já com Abel Ferreira, conquistou o título ao superar o Santos na final.

Na temporada seguinte, o clube não teve a melhor campanha geral, mas manteve a força no mata-mata. Eliminou Universidad Católica, São Paulo e Atlético-MG antes de conquistar o bicampeonato ao vencer o Flamengo na decisão, em Montevidéu.

Campanhas positivas, mas falta o título

Em 2022, o desempenho na fase de grupos foi impecável: seis vitórias em seis jogos. Apesar da campanha perfeita, o time foi eliminado na semifinal pelo Athletico-PR.

Já em 2023, o roteiro se repetiu parcialmente. O Palmeiras voltou a liderar a classificação geral, mas novamente caiu na semifinal, desta vez diante do Boca Juniors.

Na edição de 2024, o desempenho caiu em relação aos anos anteriores. Ainda assim, o time avançou como líder de grupo, mas com a terceira melhor campanha geral. A eliminação veio nas oitavas de final, contra o Botafogo, que acabaria conquistando o título.

Já em 2025, o Verdão retomou o alto nível na fase inicial, com 100% de aproveitamento. No entanto, terminou a competição com o vice-campeonato após derrota na final para o Flamengo.