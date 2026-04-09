Brasil vai ter três árbitros na Copa do Mundo de 2026

Raphael Claus foi escolhido pela Fifa para trabalhar na Copa do Mundo de 2026 - (crédito: Cesar Greco/Palmeiras)

A Fifa anunciou nesta quinta-feira (9/4) a lista de árbitros e auxiliares para a Copa do Mundo de 2026. O Brasil estará representado com três árbitros: Raphael Claus (SP), Ramon Abatti Abel (SC) e Wilton Sampaio (GO). No total, a Fifa convocou para a competição 52 árbitros, 87 auxiliares e 30 árbitros de vídeo para trabalhar nas 104 partidas.

Além dos árbitros de campo, o Brasil também terá cinco auxiliares – Bruno Boschillia (PR), Bruno Pires (GO), Danilo Manis (SP), Rodrigo Figueiredo (RJ) e Rafael Alves (RS) – além de Rodolpho Toski Marques para atuar no sistema de árbitro de vídeo (VAR).

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O número representa um recorde para o Brasil. De 1950 a 2018, o país teve apenas um representante. Claus e Sampaio participaram da edição realizada no Qatar, em 2022 – no total, incluindo auxiliares, foram sete. Por outro lado, Abatti Abel estreia em um Mundial.

A Copa do Mundo de 2026 será disputada nos EUA, no México e no Canadá de 11 de junho a 19 de julho.