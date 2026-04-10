Maratona Brasília 2026: conheça Renilson Vitorino, o homem a ser batido

Campeão da Maratona Brasília 2025, Renilson Vitorino retornará ao Distrito Federal no aniversário de 66 anos da capital para buscar o bicampeonato da corrida apoiada pelo Correio Braziliense. Nos altos e baixos da vida, o baiano de 40 anos se encontrou no atletismo.

Morador de São Paulo, ele se dedica às maratonas e ensaia para o desafio em 21 de abril no Quadradinho. Na edição passada, o corredor cruzou a linha de chegada com 2h29min40s, alcançando o lugar mais alto do pódio.

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Natural do sertão baiano, Renilson passou a adolescência trabalhando com os pais na roça, na cidade de Euclides da Cunha. Entre as atividades nas plantações durante a semana e o auxílio na feira local nos fins de semana, completou o ensino médio com o dinheiro conquistado.

Aos 15 anos, a prefeitura local promoveu a corrida de 5km Arraiá do Cumbe, uma festa tradicional da região, para jovens de 14 a 18 anos. A prova foi noticiada nas rádios de Euclides da Cunha e, prontamente, Renilson decidiu se inscrever.

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Naquele momento, o baiano viu uma oportunidade de conseguir algo por meio da corrida. Porém, o real incentivo foi a premiação para o vencedor: uma bicicleta 18 marchas que, à época, não tinha condições de comprar. O atleta conquistou o objetivo e terminou em primeiro lugar da corrida. O pódio deu a Renilson o gosto pelo atletismo. Aos poucos, ele começou a treinar para melhorar a performance. De 2001 a 2007, o corredor disputou provas nas cidades interioranas da Bahia até decidir correr a São Silvestre, em São Paulo.

Foi e ficou...

Ao desembarcar na terra da garoa, o intuito era passar apenas 10 dias, mas conseguiu ser empregado e se instalou em solo paulista. "O começo aqui em São Paulo não foi fácil, porque se adaptar em uma cidade grande é complicado. Mas, o que sempre me motivou foi a paixão pelo esporte que corre nas minhas veias desde a primeira corrida", conta ao Correio. Renilson nunca teve patrocínio. Desde sempre, buscou se planejar para participar das provas.

Em 2013, disputou uma maratona pela primeira vez, mas só foi pegar gosto pelos 42km seis anos depois, em 2019. Ano passado, conversando com uma amiga, recebeu a indicação da Maratona Brasília. Dez dias antes do evento na capital, estava com a inscrição da Maratona de São Paulo quitada. "Eu acreditei que seria possível ir mesmo correndo uma antes pela minha percepção de performance", analisa. O baiano havia corrido no DF antes, na Maratona Monumental 2024, na qual também foi campeão.

Renilson Vitorino comemora a conquista da Maratona Brasília 2025 na Esplanada dos Ministérios: pronto para brigar pelo bi (foto: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

Renilson finalizou o percurso da Maratona Brasília com 2h29min40s — dois minutos a menos que o brasiliense Luiz Barbosa (2h31min51s). Para ele, o percurso era desafiador, e depois da Ponte JK, o trecho do Palácio do Planalto foi a parte mais difícil. "Me senti um pouco desconfortável a partir do quilômetro 37 devido ao clima semiárido, acredito". Para 2026, o atleta deseja voltar a São Paulo com o bicampeonato.

"As expectativas estão ótimas. Com certeza, com muita humildade, otimismo, respeito e pé no chão, quero conquistar o bi. Não é fácil, mas é possível. Para conquistar, preciso estar na disputa", projetou. Renilson está na preparação intensa, com volume, força e velocidade.

Como se programa com antecedência para as disputas, os treinos costumam ter ritmos intensos durante os dias. "Sempre procuro escolher maratonas que valorizam o atleta, com premiação viável e boa organização", conclui o homem a ser batido em 21 de abril.

Cardápio de provas

O evento será distribuído ao longo de quatro dias. No sábado (18/4), acontecem a Corrida Kids, às 15h, e a prova de 5km, às 17h. No domingo (19/4), serão realizadas as corridas de 5km e 10km, com largada às 7h.

Na segunda-feira (20/4), os percursos de 5km e 21km largam às 6h30. No feriado de terça-feira (21/4), data do aniversário de Brasília, o evento atinge o ápice com todas as distâncias disponíveis.

As largadas principais acontecem em frente ao Museu da República, com horários escalonados: 5h30 para os 42km, 6h para os 21km e 6h30 para as provas de 3km, 5km e 10km.

Com percursos cruzando a essência urbanística da capital e formatos pensados para todos os perfis, a Maratona Brasília 2026 transforma a cidade em cenário esportivo e celebra, em movimento, mais um aniversário do Distrito Federal.

Programe-se

» Dia 1 - sábado (18/4)

Corrida Kids - 15h

5km - 17h

» Dia 2 - domingo (19/4)

5km e 10km - 7h

» Dia 3 - segunda-feira (20/4)

5km e 21km - 6h30

» Dia 4 - terça-feira (21/4)

3km, 5km, 10km, 21km ou 42km

» Largada: 5h30 para os 42km 6h para 21km 6h30 para 3km, 5km e 10km

» Desafio BSB 66 anos: 21 km (no dia 20) + 42 km (no dia 21)

» Desafio JK: 21 km (no dia 20) + 21 km (no dia 21)

» Desafio Brasília sem limites (novidade): 5 km (no dia 18) + 10 km (no dia 19) + 21 km (no dia 20) + 42 km (no dia 21)

» Inscrições: www.brasilcorrida.com.br

*Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

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