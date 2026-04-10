Brasil x Coreia do Sul: Marília retorna à Seleção no FIFA Series

A Seleção Brasileira Feminina joga em casa pela primeira vez. Na Arena Pantanal, a Amarelinha estreia pelo Fifa Series neste sábado, às 22h30, contra a Coreia do Sul. Nesta convocação, um nome voltou à lista de Arthur Elias: a atacante Marília. A jogadora esteve afastada pouco mais de um ano enquanto tratava de uma tendinopatia na musculatura posterior. De volta, Marília celebra poder integrar o grupo novamente.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Conhecida como "Flecheira Azul" no time do Cruzeiro por ser a maior goleadora da categoria no clube, Marília havia sido convocada pela última vez em fevereiro de 2025. Naquele tempo, Arthur a selecionou para o período de treinamento na Granja Comary, em Teresópolis. Um pouco mais tarde, em setembro, a amazonense passou por uma cirurgia na coxa direita por conta de uma tendinopatia na musculatura posterior e ficou afastada dos gramados.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
"Foi bastante difícil estar ali machucada, não poder ajudar minha equipe. Passar por aquilo foi desafiador, mas estar de volta agora é muito bom", contou. Devido à lesão, Marília ficou o fim da temporada de 2025 sem jogar. A transição física para os gramados começou no fim de janeiro deste ano com a expectativa de reforçar o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. Aos 23 anos, a atleta é uma das principais peças da equipe celeste.
"Me sinto muito feliz por estar representando essa camisa. Sei o quanto é importante para a torcida saber o quanto uma atleta sabe o que é vestir a camisa do Cruzeiro", destacou. O alto rendimento a trouxe de volta para a seleta lista do técnico paulista e anima para jogar neste sábado. "A expectativa é muito boa. Espero contribuir com a equipe e ajudar nesses três jogos”.
O Fifa Series é um amistoso internacional organizado pela entidade máxima do futebol, com uma sequência de partidas entre seleções em sede única, com o intuito de promover um intercâmbio técnico. Em 2026, a Arena Pantanal será o palco dos confrontos. Nesta edição, Brasil, Coreia do Sul, Zâmbia e Canadá fazem parte da disputa.
Programe-se
Fifa Series
Brasil x Coreia do Sul
Data e horário: 11/4 (sábado), às 22h30
Local: Arena Pantanal, Cuiabá
Transmissão: Globo e GeTV (Youtube)
*Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima
Saiba Mais