Conheça Hillary Argueta, a armadora salvadorenha cestinha do Cerrado

Hillary Argueta turbina a campanha do Cerrado Basquete na LBF: 60 pontos em cinco jogos - (crédito: @eyshyfotografa)

Um talento importado de El Salvador turbina a campanha de quatro vitórias em cinco jogos do Cerrado na atual temporada da Liga de Basquete Feminino (LBF). Armadora talentosa na criação de jogadas e com grande refinamento técnico para conclusão, a armadora Hillary Fabiola Martinez Argueta é o destaque do representante do Distrito Federal na elite nacional e se candidata a resolver mais uma partida, neste sábado (11/4), contra o Sodiê, no Rio de Janeiro.

Argueta, de 1,75m de altura, é a jogadora mais eficiente entre todas as inscritas na LBF, com média de 26,2. O quesito diz respeito à real contribuição de um atleta para o time nos jogos, considerando atributos positivos e negativos.

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A armadora do time brasiliense jogou todas as partidas do time neste início de temporada e foi cestinha em três, com 60 pontos anotados, somando as partidas contra Sport (22), Salvador (17) e Santo André (21). Neste sábado, a manutenção do nível pode ser um presente. A salvadorenha celebrará o aniversário de 29 anos no dia seguinte à partida.

A história de Hillary com o basquete começou aos sete anos, por influência do irmão. Ela costumava assistir aos treinos dele e ganhou uma oportunidade quando o treinador precisava de um atleta para completar o time. De lá para cá, transformou a paixão em sustento.

A armadora ainda está em adaptação à língua portuguesa, mas isso não impede o entrosamento e a absorção dos conceitos do técnico Ronaldo Pacheco. "Desde o primeiro dia, o clima com minhas companheiras tem sido ótimo. Elas me ajudaram, principalmente com o português. Hoje, entendo mais", compartilha, em entrevista ao Correio.

A jogadora conta como despertou o interesse do time do Distrito Federal. “Vim para o Brasil graças ao meu agente, Mariano Pastore. Ele me ensinou como abordar as pessoas. O Cerrado foi uma delas, e sou muito grato ao Cerrado Basquete pela confiança e pela oportunidade”, agradece.

Sexto colocado da Liga de Basquete Feminino, uma posição abaixo do Cerrado, o Sodiê tem sete partidas na temporada e saldo negativo: a equipe treinada por Raphael Zaremba perdeu cinco jogos e venceu dois — contra Sport e Maringá —, com aproveitamento de 28,6%.

Programe-se



Sodiê Mesquita x Cerrado Basquete

Liga Feminina de Basquete (1º turno)

Local: Arena Sodiê, Mesquita (RJ)

Horário: 17h30

Transmissão: Live Basketball BR (YouTube)

*RAFAEL LINS. Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima