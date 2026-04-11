WSL: Miguel Pupo vence Yago Dora e conquista o título em Bells Beach

A emoção da conquista depois de sair do mar em Bells Beach - (crédito: Divulgação/WSL)

Miguel Pupo é o campeão da primeira etapa da temporada de 2026 da World Surf League, a WSL. Na madrugada deste sábado, o paulista de Itanhaém derrotou o compatriota Yago Doro na final brasileira da em Bells Beach, na Austrália. Aos 34 anos, ele conquista uma perna da competição internacional pela segunda vez. Antes, havia triunfado no Tahiti Pro 2022, em Tehaupo’o. Celebrado na areia, ele tocou o sino para consumar o triunfo.

Na decisão, Miguel Pupo totalizou 15.60 contra 13.90 para Dora, que tentou reagir nos últimos segundos, mas obteve 5.37. A final feminina foi conquistada pela havaiana Gabriela Bryan,

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Em uma imagem icônica depois da prova, Miguel Pupo se divertiu com Yago Doro. Segundos antes, o concorrente havia tentado superá-lo na final em uma última manobra, mas a nota ficou aquém da necessidade para derrotar o amigo e virar o jogo.

Nascido em 1991, Miguel Pupo foi criado em Maresias, um dos berços do surfe brasileiro. Irmão de Samuel Pupo, ele entrou cedo no circuito profissional e se consolidou como um dos protagonistas da chamada Brazilian Storm, a temporada brasileira. Extremamente emocionado, o campeão chorou ao dedicar o título à filha mais velha, aniversariante do dia.

“Fiquei me preparando pra este momento que eu estou vivendo agora, que é Bells… Mas eu gosto de pressão. Esse ano os moleques estão surfando demais, então a gente vai ter que surfar muito mais", comentou Miguel Pupo ao pisar na areia da praia.

Miguel Pupo recebe o troféu depois de soar o sino nas areias de Bells Beach (foto: Divulgação/WSL)

O campeão considera a conquista a realização de um sonho. "Sempre sonhei em vencer aqui em Bells Beach. Esse lugar é muito especial, tem muita história no surfe. Ainda estou meio sem acreditar. Tudo deu certo pra mim nessa competição", comemorou.

"Eu estava muito focado, escolhendo bem as ondas e tentando manter a calma o tempo todo. Esse título significa muito. Eu venho trabalhando duro há muitos anos pra viver um momento como esse", comentou.

Emocionado, ele Pupo demonstrou gratidão à família e aos torcedores. “Quero agradecer minha família, minha equipe e todo mundo que me apoia no Brasil. Ganhar aqui é diferente. Bells Beach é um dos eventos mais icônicos do tour", afirmou.