Caio Bonfim chega ao Mundial como retrato do novo olhar para a marcha

"O som da buzina mudou", costuma dizer Caio Bonfim. Durante anos de treinamento nas ruas, ela não marcava largadas nem chegadas. Era o ruído do preconceito, quase sempre acompanhado por xingamentos e falta de respeito, recorrente para quem escolheu uma modalidade muitas vezes incompreendida. Amanhã, na Esplanada dos Ministérios, o significado será outro. A buzina da largada no Mundial de Marcha Atlética por equipes marca o reconhecimento.

A escolha de Brasília como sede do Mundial de Marcha Atlética por equipes, desbancando concorrências de Espanha, Polônia e Equador, ajuda a dimensionar o alcance de Caio Bonfim e o novo modelo da modalidade no Brasil. Antes dos Jogos do Rio-2016, treinar nas ruas era um teste de resistência que ia além do físico para os marchadores. "O dia em que escolhi ser marchador foi o dia em que escolhi ser xingado", lembra. "O xingamento vinha de motoristas, com buzinas. Dava um susto. Isso me deu mais combustível." Hoje, o som é outro, e ele vê, na realização do megaevento na capital, o simbolismo da mudança. É a medalha que não está nas prateleiras.

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Caio também assume o papel de anfitrião. Em casa, ele recebe uma "festa" de dimensões globais: são 333 atletas de aproximadamente 40 países reunidos na capital para o Mundial de Marcha Atlética por equipes. É a primeira vez que o evento bienal da World Athletics, criado em 1961, desembarca no hemisfério sul. É a oportunidade para o marchador de Sobradinho apresentar ao planeta o ambiente que ajudou a transformar.

O primeiro brasileiro medalhista em Jogos Olímpicos e campeão mundial competirá na meia-maratona, de 21,1km. Liderará o grupo formado por Matheus Gabriel Corrêa, Max Batista, Lucas Mazzo e João Paulo de Oliveira.

Na meia-maratona, Caio terá pela frente alguns dos principais nomes da modalidade. O japonês Toshikazu Yamanishi, bicampeão mundial e medalhista olímpico, chega em grande fase após estabelecer o recorde mundial da distância, com 1h20min34s, em fevereiro. O canadense Evan Dunfee, campeão mundial, líder do ranking dos 35km e dono de vasta experiência em grandes competições, é outro acostumado aos grandes eventos. O equatoriano David Hurtado é conhecido pela agressividade e tentará assumir a ponta para ditar o ritmo.

A presença do Distrito Federal no Mundial de Marcha também se traduz em números. Dos 26 convocados para a Seleção Brasileira, nove são do Quadradinho — um indicativo da força local na modalidade. Além de Caio Bonfim, Brasília contará com Gabriela Beatriz, da Associação dos Corredores de Rua do Gama, e Gaby Muniz, Elianay Santana, Mariana Dias, Diego Lima, Klaubert França, Max Santos e Lucas Mazzo, todos do Centro de Atletismo de Sobradinho (Caso), referência na formação de marchadores. Três dos sete treinadores são de Brasília: Ademir Francelino Ferreira (CorGama-DF), Gianetti Bonfim e João Sena (Caso).

Dentro desse cenário, o Mundial de Marcha Atlética por equipes reúne disputas em diferentes distâncias e categorias. O programa inclui maratonas (42,195km), meias-maratonas masculina e feminina (21,1km) e os 10km para atletas sub-20. Na classificação, vence o país com a menor soma de colocações — por exemplo, 1º, 2º e 3º lugares somam seis pontos. Nas provas adultas, pontuam os três melhores entre até cinco inscritos; no sub-20, os dois melhores entre três. Paralelamente, cada distância também premia os destaques individuais.

Programação

6h45 Maratona masculina e feminina

7h15 10km sub-20

11h05 Meia-maratona masculina

12h50 Meia-maratona feminina

Entrada franca

Transmissão: Globo e SporTV

Os brasileiros no Mundial

Meia-maratona feminina

Laryssa Frois (Curitiba SMELJ-PR)

Thaliane Cruz (PM Colombo-PR)

Pietra Nascimento (Orcampi-SP)

Bruna Oliveira (AABLU-SC)

Maria Luiza Jaime (Curitiba SMELJ-PR)

10km sub-20 feminino

Mariana Santos (Caso-DF)

Vitoria Araujo (Praia Clube-CEMIG-Exército-Futel-MG)

Gabriela Barros (Corgama-DF)

10km sub-20 masculino

Mateus Santos (ACA-SC)

Vinicius Dias (Praia Clube-Cemig-Exército-Futel-MG)

Davi Gabriel Silva (Estação Conhecimento Serra-ES)

Meia-maratona masculina

Caio Bonfim (Caso-DF)

Matheus Gabriel Correa (AABLU-SC)

Max Batista (Caso-DF)

Lucas Mazzo (Caso-DF)

João Paulo Oliveira (Fundação Edson Queiroz-CE)

Maratona feminina (42,195 km)

Elianay Pereira (Caso-DF)

Gabriela Muniz (Caso-DF)

Mayara Luize Vicentainer (Instituto Atletismo do Balneário Camboriú-SC)

Thaissa Cunha (Fundação Casa da Cultura e Esportes de Jundiaí-SP)

Viviane Lyra (Praia Clube-CEMIG-Exército-Futel-MG)

Maratona masculina

Diego Pereira Lima (Caso-DF)

Edson Aguiar (Praia Clube-CEMIG-Exército-Futel-MG)

Klaubert Emanuel (Caso-DF)

Paulo Henrique Ribeiro (Associação de Atletismo Blumenau-SC)

Rudney Dias Nogueira (Praia Clube-CEMIG-Exército-Futel-MG)

Treinadores

Gianetti Oliveira de Sena Bonfim (Caso-DF) — treinadora-chefe

Luís Paulo Ferreira Porto (Praia Clube-CEMIG-Exército- FUTEL-MG) — treinador-chefe

Ademir Francelino Ferreira (CorGama-DF)

Diogo Mello da Rosa Peripolli (Estação Conhecimento Serra-ES)

George André Cordeiro (Curitiba SMELJ-PR)

Ivo da Silva (AABLU-SC)

Joao Evangelista de Sena Bonfim (Caso-DF)