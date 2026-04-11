Vale vaga na elite! Brasília Vôlei encara "final" contra o Montes Claros

A série melhor de três está empatada por 1 x 1 depois da vitória do Montes Claros contra o Brasília na última segunda-feira - (crédito: Alex Sezko/Monte Claros)

Depois de garantir a manutenção na elite da Superliga Feminina, o Brasília Vôlei tem uma missão mais ousada neste sábado. O time masculino comandado pelo técnico Marcelo Thiesen enfrenta o Montes Claros, às 18h30, no Ginásio Tancredo Neves, em Minas Gerais, pelo acesso à primeira divisão masculina na temporada de 2026/2027.

A Superliga B está na fase semifinal. A série melhor de três entre Brasília Vôlei e Montes Claros chega ao terceiro jogo empatada por 1 x 1. O time candango venceu o primeiro round de virada, em Taguatinga, por 3 sets a 2. Na última segunda-feira, a equipe mineira igualou o tira-teima com triunfo por 3 sets a 1. O SporTV 2 anuncia a transmissão.

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O favoritismo é do Montes Claro. O anfitrião da partida deste sábado encerrou a primeira fase com a segunda melhor campanha. O Brasília Vôlei concluiu na sexta colocação. No entanto, a bela exibição no Sesi de Taguatinga na abertura das semifinais enche os fãs do time de esperança pelo tão cobiçado acesso à Superliga Masculina.

O Brasília Vôlei figurou na elite pela última vez na temporada de 2022/2023. Naquela temporada, o time fez uma campanha aquém do esperado com 19 derrotas em 22 jogos. Desde então, cobiça o retorno à primeira divisão e acumula algumas frustrações.

A outra semifinal opõe Norde Vôlei e Araguari. Os sobreviventes das semifinais disputarão a finalíssima da Superliga B na disputa pelo título e estarão confirmados na sala VIP do vôlei masculino na temporada de 2026/2027.

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