Bahia vence o Mirassol em jogo com polêmica da arbitragem

De virada, o Bahia derrotou o Mirassol neste sábado (11/4) por 2 x 1, fora de casa, no Maião, pelo Brasileirão. O jogo foi muito bom, com tensão e oportunidades para ambos os lados. Mas o que marcou a partida foi uma polêmica decisão do árbitro Paulo César Zanovelli, que não marcou o que parecia ser falta clara a favor do Mirassol no lance que resultou no gol da vitória dos baianos, aos 44 minutos do segundo tempo. O jogo parou por dez minutos e resultou na expulsão do técnico Rafael Guanaes e do apoiador Eduardo, mas o VAR não chamou o árbitro para rever o lance. E outros vermelhos após o fim da partida.

O Mirassol, com isso, soma a sexta derrota seguida no Brasileirão e não larga a lanterna, com seis pontos. O Bahia assume o quarto lugar provisório, com 20 pontos.

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Mirassol na frente no primeiro tempo…

O que equilíbrio marcou nos primeiros minutos, com o Bahia conseguindo algumas boas jogadas no toque de bola e o Mirassol jogando em velocidade. O primeiro gol saiu de uma infelicidade de David Duarte. O escanteio da direita cobrado por Negueba foi sob medida para o zagueiro do Bahia rechaçar, mas ele cabeceou contra a própria rede, aos13 minutos.

Após levar o gol, o Bahia tentou impor o seu jogo de toque de bola qualificado para criar oportunidades claras. Na melhor, Luciano Juba bateu de fora da área para excelente defesa do goleiro Walter. Na sobra, Everton Ribeiro chutou para nova defesa do goleiro do Mirassol. Mas estava impedido e a jogada morreu ali. O Bahia permaneceu em cima sempre próximo do gol, mas sem sucesso na finalização. O Mirassol que perdeu seu principal jogador, o lateral Reinaldo, aos 40 minutos (lesão muscular) suportou a pressão até o fim da etapa.

Bahia vira o jogo

O segundo tempo foi tão intenso quanto o primeiro. O Bahia, que já tinha criado boas oportunidades, chegou ao empate. Aos 13minutos, Ademir, que entrara um minuto antes, foi derrubado na área por Vitor Luiz. Pênalti que, aos 18', Luciano Juba cobrou bem, deixando tudo igual. Ademir machucou ombro ao cair no lance pouco depois teria de sair dando vaga a Sanabria.

O Bahia passou a ter oportunidades claras, mas a chance de ouro foi do Mirassol, aos 31, quando Alesson entrou livre na área, mas falhou no arremate. Aos 35, após cobrança de falta, Nathan voltou para tentar o gol. Entretanto, o goleiro Léo Vítor conseguiu fazer uma defesa incrível. O duelo estava em aberto e, aos 44 minutos, o Bahia virou num lance polêmico. O Morais atacou pela esquerda e aparentemente Gilberto roubou a bola fazendo falta em Negueba. O juiz mandou seguir e o resultado foi que Oliveira recebeu pela esquerda e chutou rasteiro. O goleiro Walter espalmou. Mas a bola foi na trave e Sanabria concluiu para o gol vazio.

Os jogadores do Mirassol, revoltados, reclamaram, mas o juiz confirmou o gol. O técnico Rafael Guanaes e o atacante Eduardo foram expulsos por reclamação. O jogo teve 16 minutos de acréscimos e o Mirassol teve duas grandes chances para empatar, mas o goleiro Léo Vieira salvou.

Reclamação da arbitragem

No fim do jogo, o zagueiro João Victor reclamou da arbitragem e deu uma entrevista polêmica, dizendo que o árbitro Zanovelli ainda ironizou a atuação:

O juiz não teve critério. Aginal,deu pênalti em Ademir, numa carga do Vitor Luiz. Mas não deu falta do Gilberto em cima do Negueba. E não foi ao VAR. E no fim do jogo nos mandou chorar no vestiário.

MIRASSOL 1×2 BAHIA

11ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data: 11/4/2026

Local: Estádio Maião, Mirassol (SP)

Gols: David Duarte, contra, 13’/1ºT (1-0); Luciano Juba, de pênalti, 19’/2ºT (1-1); Sanabria,44’/2ºT (1-2)

MIRASSOL: Walter; Igor Formiga, João Victor, Lucas Oliveira e Reinaldo (Vitor Luiz, 40’/2ºT); Neto Moura, Aldo Filho (Gabriel Pires, 30’/2ºT), Eduardo (Shaylon,12’/2ºT) e Negueba; André Luís (Nathan Fogaça, Intervalo) e Edson Carioca (Alesson, 12’/2ºT). Técnico: Rafael Guanaes.

BAHIA: Léo Vieira; Acevedo, David Duarte, Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre (Gilberto, Intervalo), Jean Lucas e Everton Ribeiro (Rodrigo Nestor, 34’/2ºT); Kike Olivera, Erick Pulga (Ademir,13’/2ºT e, depois, Sanabria, 24’/2ºT) e Everaldo (William José,13’/2ºT (. Técnico: Rogério Ceni.

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)

Assistentes: Michael Stanislau (RS) e Celso Luiz da Silva (MG)

VAR: Wagner Reway (SC)

Cartões amarelos: Vitor Luiz, Aldo Filho, Edson Carioca (MIR); Jean Lucas, Rogerio Ceni (BAH)

Cartões vermelhos :Rafael Guanaes(MIR, 50’/2ºT), Eduadrdo,(MIR,50’/2ºT)