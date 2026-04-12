Gama vence o Inhumas-GO no Bezerrão e se torna o único invicto do país

O Gama venceu mais uma vez na temporada, agora a vítima na noite deste sábado (11/4) no Bezerrão é o Inhumas-GO pela segunda rodada da Série D. Os gols foram marcados por Felipe Clemente e Ramon aos 37 minutos de cada tempo. Com o triunfo, a equipe treinada por Luís Carlos Souza chega ao 19º jogo sem derrota e se torna o único time brasileiro invicto em 2026. O Goiás perdeu para o Juventude na Série B. Antes, o América-RN havia sido superado pelo ABC na Copa do Nordeste. Embora o Gama tenha sido eliminado nos pênaltis pelo Goiás na segunda fase da Copa do Brasil, houve empate por 2 x 2. O levantamento do Correio leva em conta o placar no tempo regulamentar.

São 14 vitórias para o atual bicampeão candango, com 100% de aproveitamento na quarta divisão nacional, além da liderança do Grupo A3. O Alviverde volta a campo na próxima quarta-feira (19/4), às 19h30, para enfrentar o Anápolis pela Copa Centro-Oeste com apoio da torcida, que vem enchendo o Bezerrão a cada jogo. Outros dois times do DF entraram em campo neste sábado. O Brasiliense empatou por 0 x 0 com o Luverdense em Lucas do Rio Verde (MT). O Ceilândia perdeu por 1 x 0 para o Goiatuba.

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O Inhumas faz um terrível começo de temporada. A equipe ainda não venceu em 2026. São 10 jogos disputados com oito derrotas e dois empates, além do rebaixamento no Goiano. A última vitória do time foi em 8 de feereiro de 2025 contra o Goiânia pelo Estadual. O time treinado por Raphael Miranda é o lanterna do grupo e volta a jogar pela Série-D no próximo sábado (18/4) em casa, às 18h30, contra o Brasiliense.

O jogo

A primeira chegada com perigo veio a favor dos visitantes logo no início. A jogada se originou em um erro do Gama na saída de bola, até que Gustavo Leite foi preciso no desarme e serviu Mosquera, que sairia de cara para o perigo. Porém, Darlan deu um carrinho salvador na hora da finalização e salvou a equipe da casa, que quase tomou um balde de água fria antes dos cinco minutos.

Entretanto, o Gama comandou o jogo por grande parte da primeira etapa. A equipe candanga tinha mais posse de bola e povoava o campo ofensivo. E foi em um contra-ataque puxado por Ramon que o alviverde abriu o placar. O camisa 7 veio pelo lado direito contra dois marcadores e efetuou um belo passe na entrada da grande área. A bola chegou na estrela Felipe Clemente. O centroavante aproveitou o erro do zagueiro, dominou e finalizou forte, de perna canhota, para vencer o goleiro Walace e explodir a torcida no Bezerrão em festa aos 36 minutos.

Após o gol, a equipe do Inhumas até tentou reagir, mas tirando a oportunidade no início do jogo, pouco chegou com perigo ao gol do Gama. A defesa alviverde, que vem sendo aspecto fundamental e destaque na atual temporada, minou as chances criadas pelos visitantes nos primeiros 45 minutos. O Periquito fazia uma partida protocolar e valorizava a posse de bola, mas era pouco objetivo no ataque.

Invencibilidade

O Gama seguiu com a mesma estratégia da etapa inicial, entretanto o Inhumas subia com mais vontade ao ataque, mas a qualidade da equipe impossibilitava a criação de lances de perigo nos primeiros minutos. Perto da metade da etapa final, o time goiano quase aprontou um golaço com o volante Ninho. Ele finalizou de muito longe com endereço, porém Renan Rinaldi efetuou um milagre e arrancou aplausos do torcedor.

O Inhumas começou a gostar do jogo. Com isso, o Gama foi obrigado a manter uma postura mais séria, mesmo com a vitória parcial. Minutos depois, foi a vez de Ramon quase marcar um golaço. O camisa 7 trouxe pela esquerda, ajeitou para a perna direita e finalizou bonito de fora da área. A bola tinha o endereço, mas explodiu no travessão do goleiro Walace. Ele pulou apenas para sair na foto. As equipes mexeram peças, e a reta final prometia emoção no Bezerrão.

Já no fim, o Gama estava mais perto de conseguir o segundo gol do que de tomar o empate. A equipe começou a ser mais objetiva e tentava logo matar a partida. Ramon era o mais acionado e mais uma vez chegou perto de ampliar. Ele recebeu bola enfiada pela direita, tentou dar a cavadinha por cima do goleiro, mas Walace chegou bem no abafa e evitou mais um.

O destino ainda prepararia lances melhores ao Ramon. O ponta, que vinha sendo o jogador mais acionado e mais destacado do jogo, puxou o contra-ataque fulminante pelo meio, serviu Kennedy pela direita, ele tentou colocar a bola no perigo, mas ela pegou na defesa e ficou viva dentro da área para o craque alviverde finalizar no canto e praticamente decretar mais uma vitória para o Gama na temporada. Após o gol, Ramon foi substituído e muito aplaudido no Bezerrão após mais uma demonstração de gala com a camisa do Periquito.

Depois do gol, o Gama administrou bem o restante do jogo. O Inhumas corria atrás da bola, e quando tinha a posse, não convertia em chances claras de perigo para o goleiro Renan Rinaldi. O árbitro assinalou mais cinco minutos de acréscimo que foram o bastante para o alviverde da capital garantir mais uma vitória na temporada e se manter invicto.

FICHA TÉCNICA

2 Gama

Renan Rinaldi, Michel Henrique, Zulu, Darlan, Lucas Piauí, Moisés, Lúcio (Lucas Lourenço) David Lucas (Russo), Renato (Kenndey), Ramon (Gabriel Lima) e Felipe Clemente (Daniel Guerreiro)

Técnico: Luís Carlos Souza

0 Inhuma-GO

Walace, Caio Mendes, Reinaldo Bahia, Alan, Ninho, Luan, Gustavo Leite (Jonathan), Murilo Rosa (Marcus Vinícius), Lucas Victor (Waltinho), Paulo Victor (Nicolas Castro) e Mosquera (Pedro Igor)

Técnico: Raphael Miranda

Estádio: Bezerrão

Gols: Felipe Clemente, aos 37 minutos do primeiro tempo. Ramon, aos 37 minutos do segundo tempo

Cartão amarelo: Gabriel Lima (Gama) e Ninho (Inhumas)

Árbitro: Elenildo Batista Rorigues (AM)

Público: 4.151 pagantes

Renda: R$ 65.390



*POR RAFAEL LINS, estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima