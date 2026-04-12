Com presença de Diego Lugano, Capital recebe o Operário no Estádio JK

O Capital terá de se concentrar no jogo no Estádio JK para não se distrair com a visita ilustre de Diego Lugano - (crédito: UESLEI/Capital SAF)

O Capital enfrentará o Operário Várzea Grandense (MT) neste domingo (12/4), às 16h, com a presença do ex-zagueiro campeão da Copa América pelo Uruguaio em 2011, e mundial pelo São Paulo em 2005, Diego Lugano, nas arquibancadas do Estádio Juscelino Kubitschek, no Paranoá.

O uruguaio foi oficializado como embaixador da equipe na quinta-feira. A aproximação com o clube se deu devido à vinda do filho, o lateral-esquerdo Nicolás Lugano, para o tricolor no início do ano. A partida é válida pela segunda rodada da Série D, e marca a estreia da Coruja em casa na quarta divisão do campeonato nacional.

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"Venho aqui para convidar vocês a este jogo importante, domingo, 16h, Capital x Operário no estádio JK. Jogo importante para todos. A gente se vê e vamos todos fazer muito para um fazermos um bom resultado, grande abraço, até lá”, disse Diego Lugano em postagem do perfil oficial do Capital.

No primeiro jogo, o tricolor venceu o União Rondonópolis por 1 x 0, com gol do atacante Nescau e lidera o Grupo A4, o mesmo do Ceilândia, com três pontos. Em seguida, aparecem Operário Várzea Grandense (MT), Goiatuba (GO), Ceilândia (DF) e Mixto (MT), respectivamente, com um ponto. Na lanterna se encontra o União Rondonópolis com zero pontos.

Apesar da liderança do grupo, o Capital vive fase conturbada na temporada. A equipe foi eliminada precocemente no Candangão e não se classificou ao mata-mata. Na Copa do Brasil, o tricolor foi eliminado na terceira fase pelo Operário-PR, por 2 x 0.

Leia também: Diego Lugano é nomeador embaixador do Capital

No último jogo, válido pela Copa Centro-Oeste, o Coruja empatou em 0 x 0 contra o Araguaína (TO). Na Série D, o time do DF busca reencontrar a boa fase e anunciou reforços nesta semana para a disputa da competição, são eles: o lateral esquerdo Yann Rolim, o zagueiro Lucas Mufalo, o goleiro Jori e o volante Zé Mateus.

"Estamos totalmente focados no jogo de domingo pela pela série D. Primeiro jogo em casa na competição, então o foco total é para ganharmos esse jogo dentro de casa com a nossa torcida e dar sequência na competição para conseguirmos o tão sonhado acesso”, vislumbrou o volante Zé Mateus, novo reforço da Coruja.

Em 2025, o Capital viveu um ano histórico. Foi vice-campeão do Candangão, após perder para o Gama nos pênaltis por 3 x 1. Na Copa do Brasil, a Coruja fez sua primeira participação na competição e chegou à terceira rodada, onde foi eliminada para o Botafogo (RJ). Contudo, na Série D, a equipe do DF não viveu uma boa fase e terminou na quinta colocação, com 17 pontos, uma posição abaixo da zona de classificação para a segunda fase.

FICHA TÉCNICA

CAPITAL

Luan; Genilson, Eder, Richardson e Renan Luis; Lima, Rodriguinho e Matheusinho: Lessinho, Cesinha e Nescau

Técnico: Luizinho Vieira

OPERÁRIO VG

Alvaro; Mateus Castanha, Matheus Carioca, Roque Jr e Nenem; Jeanderson, Léo Gonçalves e Pepê; Lucas Lotto, Alisson Farias, Wagner

Técnico: Gilberto Pereira

Horário: 16h

Estádio: JK, no Paranoá



Árbitro: Luiz Rodrigo Barbosa Oliveira (RR)

Ingressos: R$ 20 (inteira) Meia-entrada, R$ 10,00



*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

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