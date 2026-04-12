LBF: Cerrado Basquete vence Sodiê Mesquita com show de Hilary Argueta

O Cerrado foi bem no segundo tempo e saiu com vitória convincente em Mesquita (RJ). - (crédito: Maurício Almeida)

O Cerrado continua impossível na Liga de Basquete Feminino (LBF). Na tarde de sábado, o time do Distrito Federal se impôs com autoridade contra o Sodiê Mesquita do Rio de Janeiro ao vencer por 80 x 51 na Cidade Maravilhosa. O destaque da partida foi mais uma vez a salvadorenha Hilary Argueta com 11 pontos, 6 rebotes e 10 assistências. A equipe candanga mantém o terceiro lugar na classificação da temporada regular.

O primeiro tempo foi equilibrado. Boas transições e bom aproveitamento marcaram o período inicial, com as equipes trocando a liderança em diversos momentos. No segundo, o Cerrado manteve o ritmo do primeiro período enquanto o Sodiê estacionou no placar, permitindo uma abertura para o time visitante. O Cerrado fez boas jogadas e teve um bom desempenho coletivo, abrindo vantagem no intervalo com vitória parcial por 33 x 22.

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O Sodiê voltou para o terceiro período mais ligado no jogo e conseguiu voltar a jogar em um ritmo que deixou a partida interessante. A reação reduziu a diferença, mas o Cerrado segurou a liderança. Na última parcial, o Cerrado aproveitou os erros do Sodiê, brilhou e deu início a um show com boas bolas recuperadas e um trabalho forte no garrafão para sair com a vitória.

O Cerrado Basquete volta à quadra nesta quarta-feira contra o São José, às 19h30. O Sodiê Mesquita terá pela frente o Sampaio Basquete.