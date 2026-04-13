Real Madrid quer retorno do atacante Endrick, diz jornal

Endrick está emprestado ao Lyon, da França até o encerramento desta temporada - (crédito: Foto: Jose Manuel Alvarez Rey/Getty Images)

Endrick tem grande possibilidade de começar a escrever, de fato, sua história no Real Madrid. De acordo com o The Athletic, braço esportivo do New York Times, o clube merengue pretende negociar Gonzalo García e, assim, abrir espaço para o brasileiro próxima temporada. Além disso, os madrilistas já avisaram que não pretendem ouvir propostas ao fim do empréstimo ao Lyon, dra França.

A diretoria do Real Madrid trabalha com a ideia de vender o atacante de 22 anos ao fim de 2025/26. O espanhol ganhou vitrine no Mundial de Clubes. Ele, aliás, ocupou o lugar de Mbappé nos três primeiros jogos e terminou o campeonato como artilheiro, empatado por quatro gols com Di María, Guirassy e Marcos Leonardo. Ao todo, o atacante fez 33 jogos, 12 como titular, com seis gols e duas assistências.

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A saída de García deve seguir o modelo de negócio de Nico Paz. Se´ra ma transferência definitiva, mas que preserva a cláusula de preferência para recompra futura.

Caso a volta aconteça, Endrick chega em alta no Bernabéu. O brasileiro teve um início avassalador no Lyon, com cinco gols e uma assistência nas cinco primeiras partidas. No entanto, recebeu críticas do técnico Paulo Fonseca e estava amargando o banco de reservas.

Contudo, no último domingo, Endrick saiu do banco depois do intervalo e participou diretamente dos dois gols da vitória por 2 a 0 sobre o Lorient, pelo Campeonato Francês. No momento, ele é o terceiro artilheiro da equipe na temporada, com seis tentos em 16 partidas.