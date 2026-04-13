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Real Madrid quer retorno do atacante Endrick, diz jornal

Clube merengue já avisou que não irá ouvir propostas na próxima temporada pelo brasileiro, emprestado ao Lyon, da França

Endrick está emprestado ao Lyon, da França até o encerramento desta temporada - (crédito: Foto: Jose Manuel Alvarez Rey/Getty Images)
Endrick está emprestado ao Lyon, da França até o encerramento desta temporada - (crédito: Foto: Jose Manuel Alvarez Rey/Getty Images)

Endrick tem grande possibilidade de começar a escrever, de fato, sua história no Real Madrid. De acordo com o The Athletic, braço esportivo do New York Times, o clube merengue pretende negociar Gonzalo García e, assim, abrir espaço para o brasileiro próxima temporada. Além disso, os madrilistas já avisaram que não pretendem ouvir propostas ao fim do empréstimo ao Lyon, dra França.

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A diretoria do Real Madrid trabalha com a ideia de vender o atacante de 22 anos ao fim de 2025/26. O espanhol ganhou vitrine no Mundial de Clubes. Ele, aliás, ocupou o lugar de Mbappé nos três primeiros jogos e terminou o campeonato como artilheiro, empatado por quatro gols com Di María, Guirassy e Marcos Leonardo. Ao todo, o atacante fez 33 jogos, 12 como titular, com seis gols e duas assistências.

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A saída de García deve seguir o modelo de negócio de Nico Paz. Se´ra ma transferência definitiva, mas que preserva a cláusula de preferência para recompra futura.

Caso a volta aconteça, Endrick chega em alta no Bernabéu. O brasileiro teve um início avassalador no Lyon, com cinco gols e uma assistência nas cinco primeiras partidas. No entanto, recebeu críticas do técnico Paulo Fonseca e estava amargando o banco de reservas.

Contudo, no último domingo, Endrick saiu do banco depois do intervalo e participou diretamente dos dois gols da vitória por 2 a 0 sobre o Lorient, pelo Campeonato Francês. No momento, ele é o terceiro artilheiro da equipe na temporada, com seis tentos em 16 partidas.

 

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Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 13/04/2026 21:13 / atualizado em 13/04/2026 21:20
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