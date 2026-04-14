João Fonseca supera frio e Tabilo em Munique; veja o próximo desafio

João Fonseca superou o frio de 10ºC de Munique na abertura do ATP 500 - (crédito: Alexander Hassenstein/Getty Images via BMW/ATP500 Munique)

João Fonseca estreou com vitória no ATP 500 de Munique. Na manhã desta terça-feira, o brasileiro derrotou o chileno Alejandro Tabilo por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (1) e 6/3 no saibro bávaro da Alemanha. Com o resultado, o brasileiro número 35 do mundo terá pela frente na segunda rodada Arthur Rinderknech (27°). O francês derrotou o estadunidense Alex Michelsen (35°) por 2 sets a 0. João venceu o adversário na semana passada no Masters 1000 de Monte Carlo, no Principado de Monaco. Portanto, será uma revanche.

Depois da partida, João Fonseca fez elogios ao adversário chileno, considerou o saque do adversário incômodo e reclamou do frio em Munique. “Em um dia você está jogando em Monaco, no outro aqui no frio em um jogo difícil de sentir as mãos. Tive pouco tempo de adaptação, mas tênis é assim”, afirmou o brasileiro aos promotores na saída da quadra.

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O resultado foi importante porque João Fonseca havia perdido duas vezes para Tabilo e quebrou a escrita em Munique. Em entrevista à ESPN, ele falou sobre a adaptação ao circuito alemão diante das dificuldades, inclusive a altitude de 520m de Munique.

"Estou me sentindo muito confiante dentro de quadra, em um bom ritmo de jogo, fazendo as entradas tanto do saque, primeira bola como devolução e primeira bola. Feliz de ter buscado os break points, principalmente no segundo set quando o jogo estava muito tenso. Contente com a forma como lidei com a partida, ainda mais nesse frio", disse Fonseca.

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O frio foi o principal adversário do carioca de 19 anos. "O começo ali estava um pouco mais difícil. As minhas mãos estavam congelando um pouquinho, mas fiz um bom aquecimento, então consegui e manter durante a partida. Eu tentava me esquentar ali e soprar minha mão. Acho que é muito do tênis isso, né? Semana após semana jogando em lugares diferentes, clima diferente, superfície diferente”, ponderou João Fonseca.

Ele também falou sobre o próximo desafio no reencontro com Arthur Rinderknech. "Um jogador que está só crescendo no ranking, está fazendo belíssimos resultados, ainda mais aqui na altitude. Quem souber lidar melhor com a partida... Mas vamos com tudo, estamos confiante e vamos embora", projetou João Fonseca na gelada Munique.