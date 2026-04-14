SAF do Botafogo é colocada à venda em anúncio no Financial Times

Campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro em 2024 sob o comando do empresário estadunidense John Textor, o Botafogo está à venda. Nomeada administradora judicidal pelos credores da Eagle, a Cork Gully publicou nota no jornal inglês Financial Times. A informação foi publicada primeiro pelo colunista Lauro Jardim, em O Globo.
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O aúncio afirma que possui participação em três clubes de futebol e que "coloca à venda os principais ativos da empresa, nomeadamente as suas participações maioritárias".
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Além do Botafogo, lembrado como "um dos clubes mais históricos do Brasil", o grupo econômico põe no balcão de negócios o RWDM Brussels, "um clube de futebol profissional baseado na Bélgica"; e o francês Olympique Lionnays, onde joga atualmente o atacante Endrick.
A Cork Gully encerra o comunicado pedindo que "manifestações de interesse pela compra dos clubes devem ser enviadas por e-mail para EagleAssets@corkgully.com.
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