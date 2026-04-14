Zico é homenageado na ONU e reforça presença do Flamengo em iniciativa global

O embaixador do Flamengo, Zico, foi recebido nesta segunda-feira (13/4) na sede da Organização das Nações Unidas, em Nova Iorque, nos Estados Unidos, pela Subsecretária-Geral para Comunicações Globais, Melissa Fleming. Na ocasião, o maior ídolo rubro-negro entregou à executiva uma publicação que retrata a força do clube e de sua torcida, uma referência cultural do Brasil.

Recentemente, o Flamengo tornou-se signatário do programa Football for the Goals, iniciativa que mobiliza o esporte em apoio aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, dando continuidade à campanha para que a torcida seja reconhecida como a primeira Nação Simbólico-Cultural do mundo.

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No encontro, no salão da Assembleia Geral, Zico e o Flamengo, representado por sua diretora de Comunicação, Flavia da Justa, receberam o certificado do programa Football for the Goals. Na ocasião, Melissa Fleming anunciou Zico como novo Campeão da iniciativa e fez a entrega do cachecol oficial, símbolo concedido aos embaixadores do programa. O craque, primeiro brasileiro a receber a honraria, integra um seleto grupo de personalidades do futebol que utiliza suas plataformas para inspirar torcedores e a comunidade do esporte. Além disso, também promove questões ambientais e de direitos humanos.

A adesão do Flamengo ao Football for the Goals reforça o potencial do futebol sul-americano e do Brasil, em particular como uma poderosa plataforma de mobilização social e de transformação positiva, afirmou Melissa Fleming, Subsecretária-Geral das Nações Unidas para Comunicações Globais.

Ao trazer um dos clubes mais influentes do mundo para esta iniciativa global, estamos fortalecendo um movimento que conecta a paixão pelo jogo à necessidade urgente de avançar nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Dessa maneira, podemos construir um mundo mais justo, inclusivo e sustentável para todos, completou.

Parceria do Flamengo com a ONU

Atento às agendas globais e consciente do papel transformador que exerce junto à sociedade, o Flamengo passa a atuar em parceria com a ONU para utilizar a força do futebol como ferramenta de impacto social. O clube já desenvolve iniciativas alinhadas aos 17 ODS, com projetos voltados à redução das desigualdades, à promoção da saúde e bem-estar e à educação de qualidade. Além disso, busca ajudar no combate ao racismo, tema que, no Brasil, ganhou status de 18º objetivo na agenda de desenvolvimento sustentável. Todas as iniciativas estão retratadas no livro que o Flamengo entregou à ONU.

O Flamengo entende sua torcida como um ativo central de construção de marca, mas também como uma força capaz de gerar impacto real na sociedade. Estar hoje na ONU, oficializando nossa adesão ao Futebol pelos ODS, é um reconhecimento da dimensão do Flamengo e de sua responsabilidade. O clube já desenvolve iniciativas alinhadas a esses princípios. E, a partir de agora, amplia sua atuação ao se conectar a uma agenda global, afirmou Flávia da Justa, diretora de Comunicação do Flamengo.

Zico destaca poder do futebol

A homenagem a Zico simboliza a conexão entre esporte, liderança e impacto social. Ao mesmo tempo, reforça o papel de ídolos esportivos como referências capazes de mobilizar milhões de pessoas em torno do desenvolvimento.

Receber esse reconhecimento como Campeão do Futebol pelos ODS é uma grande honra. O futebol sempre teve o poder de unir e inspirar as pessoas. Se a gente puder usar essa força para construir um mundo mais justo, com mais oportunidades e respeito, já valeu a pena, destacou Zico.

A presença do Flamengo na ONU marca mais um passo na consolidação do clube como uma plataforma global de impacto que transcende o esporte. Ao mobilizar milhões de pessoas em torno de causas relevantes, o Flamengo evidencia a força da Nação. Com seus 45 milhões de torcedores, o clube busca seu reconhecimento como a primeira Nação simbólico-cultural do mundo.