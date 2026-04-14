"Risco de fuga": Justiça determina prisão preventiva de empresária ligada ao caso Ronaldinho

A Justiça do Paraguai determinou, nessa segunda-feira (13/4), a prisão preventiva da empresária Dalia López, investigada por fornecer documentos falsificados a Ronaldinho Gaúcho. O juiz Francisco Acevedo justificou a medida ao apontar "risco de fuga" no andamento do processo relacionado ao episódio ocorrido em 2020, em Assunção.
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Localizada na capital paraguaia após seis anos foragida, Dalia estava sob custódia em uma unidade policial desde o dia 2 de abril. Agora, com a decisão judicial, a empresária deverá permanecer em prisão preventiva em Emboscada, município situado a aproximadamente 35 quilômetros de Assunção.
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Contra a empresária pesam acusações de produção de documentos públicos falsos e associação criminosa. Durante a operação na residência onde vivia, no dia 2 de abril, agentes apreenderam mais de 200 mil dólares em dinheiro.
Caso Ronaldinho Gaúcho
A ligação com o caso teve início quando Dalia López organizou a visita do ex-jogador e de seu irmão e empresário, Roberto Assis Moreira, ao Paraguai para participação em evento beneficente. De acordo com a investigação, a empresária forneceu documentos falsos à dupla para entrada no país.
Ronaldinho e Roberto Assis acabaram detidos assim que chegaram ao Paraguai, ainda em Assunção, após apresentarem passaportes e documentos de identidade falsos. O ex-jogador permaneceu em regime fechado por quase um mês.
Posteriormente, ainda em 2020, a Justiça autorizou a prisão domiciliar do ex-jogador mediante pagamento de fiança no valor de 1,6 milhão de dólares (R$ 8,3 milhões, na cotação da época). Ele, então, foi transferido para um hotel de luxo na capital. Os irmãos só conseguiram deixar o país cerca de cinco meses após a detenção.
Na ocasião, Dalia também respondia às acusações, mas permanecia foragida e sem registros oficiais de localização até a recente captura.
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