INSS concede auxílio a cozinheira por jornadas de até 16h na mansão de Neymar

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) concedeu auxílio-doença à cozinheira que atuou na mansão de Neymar Jr., em Mangaratiba (RJ), após o afastamento da profissional por questões de saúde comprovadas por atestados médicos. A liberação do benefício se baseou na análise documental apresentada ao órgão.

Documentos indicam que o INSS concedeu auxílio por cerca de 14 dias com base na análise dos laudos apresentados pela autora. Ainda de acordo com a coluna Metrópoles, a funcionária deixou as atividades em novembro do ano passado, depois de apresentar uma série de atestados médicos.

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O início do benefício foi fixado em 11/12/2025 e a cessação será em 25/12/2025. Caso não se sinta apto para o trabalho ou atividade habitual, a partir de 14/01/2026, poderá pedir novo benefício pelo Meu INSS ou pela Central 135. O tempo total em benefício(s) por análise documental não poderá ultrapassar 90 dias.

Vínculo e encerramento da relação

Contratada por uma empresa terceirizada, a cozinheira trabalhou entre julho e novembro na mansão do camisa 10 do Santos. A profissional, porém, inclui o atleta no processo por ser o tomador dos serviços o que pode gerar responsabilização na Justiça do Trabalho.

A defesa sustenta que, mesmo após o afastamento, houve rescisão indireta do contrato em 28 de fevereiro deste ano, o que encerrou o vínculo.

Os relatos apresentados indicam uma operação de grande escala entre a residência principal, a Casa Hotel Portobello, e uma copropriedade vizinha, o Condomínio Portobello. Segundo a cozinheira, ela chegou a preparar refeições para até 150 pessoas por dia.

Jornada além do contrato

O vínculo entre as partes previa expediente das 07h às 17h, de segunda a quinta-feira, e até 16h às sextas-feiras. Contudo, seguindo o processo, essa rotina não se mantinha na prática, e a cozinheira chegava a trabalhar, constantemente, cerca de 16 horas por dia.

Em alguns períodos, seu turno avançava até às 23h ou até meia-noite, com preparo contínuo de refeições ao longo do dia. Os banquetes não se limitavam ao atleta ou familiares, mas também envolviam convidados quase diariamente.

Além disso, a atribuição dos intervalos também figura entre os pontos centrais da ação. Isso porque representantes alegam que a profissional registrava pausas durante os turnos, mas permanecia em atividade.

A reclamante não usufruiu regularmente do intervalo intrajornada. Durante todo o pacto laboral, a reclamante era obrigada pela reclamada a registrar o ponto relativo ao intervalo intrajornada. Embora permanecesse em efetivo labor nesse período, diz um trecho do documento.

Impactos físicos e pedido de indenização

A cozinheira atribui o desgaste físico às atividades que desempenhava, especialmente ao transporte de carnes e utensílios pesados. Segundo o relato, esse esforço resultou em problemas na coluna e inflamação no quadril. Ela afirma ter realizado consultas e exames médicos, que sustenta o pedido para pagamento de pensão.

O valor total da ação chega a R$ 262 mil, incluindo verbas rescisórias, FGTS, multa, horas extras, indenização por dano moral e despesas médicas.

O acordo entre as partes registrava salários de R$ 4 mil, e a trabalhadora afirma que recebia, em média, R$ 7,5 mil mensais com horas extras e adicionais. O processo também aponta que, embora contratada para atuar durante a semana, ela exercia funções aos fins de semana especialmente aos domingos.

Mansão e versão de Neymar

A residência onde a cozinheira atuava integra uma das mansões do jogador em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, avaliada em R$ 28 milhões. Com espaço de cerca de 5 mil metros quadrados, a residência conta com seis suítes, piscina, área de lazer e um anexo com 10 suítes.

O atleta ainda possui outra casa na região, localizada no condomínio Aero Rural, que esteve no alvo de uma interdição ambiental. Ele chegou a receber multa de R$ 16 milhões, posteriormente suspensa, mas acabou absolvido no caso recentemente.

A assessoria do camisa 10 não se manifestou à imprensa sobre o caso, que tramita na 1ª Vara do Trabalho de Itaguaí (RJ).