Corinthians pode perder até 10 mandos de campo após denúncias no STJD

Corinthians e jogadores são denunciados no STJD após confusão no dérbi - (crédito: Foto: Reprodução/CazeTV)

O Corinthians virou alvo de uma denúncia robusta no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) nessa segunda-feira (13/4). A procuradoria listou uma série de infrações disciplinares relacionadas à partida recente contra o Palmeiras, o que pode resultar em punições severas, incluindo a perda de até dez jogos como mandante.

Entre os episódios relatados, chama a atenção o lançamento de um porco de pelúcia em campo com o auxílio de um drone. Além disso, o documento aponta falhas na segurança, atraso no início da partida, tumultos e até casos de injúria racial. O clube também foi responsabilizado por objetos arremessados no gramado e pela desordem registrada ao longo do evento.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A denúncia não se limita à instituição. Afinal, jogadores e integrantes da comissão técnica também acabaram sendo citados por diferentes condutas. André Luiz, Matheuzinho, Hugo Souza e Breno Bidon podem ser suspensos e desfalcar a equipe nas próximas rodadas do Brasileirão. Além disso, o preparador de goleiros Luiz Fernando dos Santos aparece entre os denunciados por envolvimento na confusão no túnel de acesso aos vestiários, que teria resultado em agressão a um atleta adversário.

Em contrapartida, no caso do Palmeiras, a procuradoria registrou apenas a participação na briga ocorrida após o apito final, no acesso aos vestiários.

Aliás, o documento também destaca um episódio de injúria racial contra um jogador adversário e reforça a gravidade da situação. Em um dos trechos, a procuradoria ressalta que o racismo ultrapassa o âmbito disciplinar e exige uma resposta firme das autoridades esportivas.

Possíveis punições ao Corinthains

As acusações foram enquadradas em diferentes artigos do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, com penas variadas:

André Luiz pode ser suspenso de um a seis jogos por conduta antidesportiva;

Matheuzinho corre risco de gancho entre quatro e 12 partidas por agressão;

Hugo Souza pode pegar de um a seis jogos por ofensas à arbitragem;

Breno Bidon pode pegar até três jogos por ato hostil;

Luiz Fernando dos Santos pode receber suspensão de dois a dez jogos por participação em rixa.