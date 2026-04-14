Gama anuncia chegada do volante Gabriel Galhardo

O Gama anunciou nesta terça-feira (14/4), a contratação do volante Gabriel Galhardo. Ex Santa Cruz, está é a terceira passagem do jogador pelo Distrito Federal e a segunda pelo clube Alviverde. Em 2015, Gabriel defendeu as cores do Periquito no início da carreira como profissional e, hoje, retorna ao DF como reforço do time para a sequência da temporada de 2026.

No último ano, o volante fez parte do elenco que conquistou o acesso do Santinha à Série C ao lado do irmão Thiago Galhardo. Em 2026, Gabriel teve 10 jogos pelo Tricolor e já havia conversas sobre a saída do clube, que passa por um processo de reformulação para a terceira divisão e uma redução na folha salarial. O mineiro tem passagens por times como Atlhetic-MG, Ceará, Nova Iguaçu, Patrocinense, Pouso Alegre e Brasiliense.

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Após 11 anos e uma bagagem nas costas, Gabriel celebra o retorno ao Alviverde e encara a responsabilidade de voltar em um momento de ascensão da equipe do DF no cenário nacional. “Tô muito feliz, muito honrado de estar aqui. Quando eu vim, em 2015, o clube passava por momentos mais difíceis, há 11 anos sem ganhar o título. Agora, acho que é uma responsabilidade ainda maior chegar no clube atualmente o bicampeão. E assim, você ser contratado por um time que tá bem é uma responsabilidade ainda maior”, afirmou.

Com formação feita no Rio de Janeiro, o volante atuou profissionalmente pela primeira vez no Bangu e, logo em seguida, pousou em Brasília para assinar com o Gama. “Eu fiquei muito feliz pela confiança do Gama no meu trabalho. E pude retribuir e espero poder fazer isso novamente. Então eu tô feliz, cara. Tô feliz e honrado por ter sido escolhido pra estar aqui agora. Espero poder ajudar e contribuir bastante pra gente alcançar o objetivo do clube no ano, que é o acesso para a Série C”, comemorou.

Chegar em um time que está invicto na temporada gera uma responsabilidade para qualquer jogador e com Galhardo não é diferente. O mineiro entende o tamanho do desafio e se diz motivado a ajudar os companheiros no objetivo do clube de subir para a terceira divisão. “Eu acho que tem tudo para dar certo, mantendo o equilíbrio, mantendo a pegada que os jogadores que estão aqui já há mais tempo têm feito. E eu espero poder contribuir com isso, somar, ajudar para que a gente possa junto conquistar o objetivo”, concluiu.

*Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

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