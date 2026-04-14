APCEF/ADEF recebe o Patinhas nesta quarta em Brasília pela Liga Feminina

O time brasiliense de futsal comandado por Mayara Aguineli busca reabilitação no Ginásio da APCEF, no Setor de Clubes Norte. A partida marca o reencontro de equipes que brilharam na última temporada.

O time candango tenta a reabilitação na tentativa de repetir a campanha de 2024, quando chegou às semifinais - (crédito: @adefdf)
O APCEF/ADEF entra em quadra mais uma vez na Liga Feminina de Futsal para enfrentar o Patinhas. O jogo será nesta quarta-feira (15/4) no Ginásio da APCEF, no Setor de Clubes Esportivos Norte, Trecho 3. às 19h. A equipe brasiliense vem de começo ruim na competição, após perderem por 6 x 0 na estreia contra o tradicional Barateiro.

O time comandado por Mayara Aguineli busca melhorar nessa edição do campeonato em relação à última temporada, na qual não conseguiram nem vaga para o mata-mata. Jamais um time do DF conseguiu ser campeão da LFF. O APCEF/ADEF está em busca desse feito inédito desde 2022.

O mais longe que elas chegaram foi em 2024. Alcançaram as semifinais, porém caíram para o Leoas da Serra em um disputado 4 x 3 no placar agregado. Também faz parte do calendário de 2026 a Supercopa de Futsal Feminino. Elas foram vice-campeãs no ano passado perdendo por 3 x 0 para o Taboão Magnus.

O Patinhas Futsal, da cidade de Pato Branco (PR), também está em busca da primeira vitória no torneio após empatar por 1 x 1 na estreia contra o ADTB no Paraná com gol marcado por Ingrid nos últimos 30 segundos de partida.

A equipe também disputa a Série Ouro Paranaense de futsal feminino e começou com pé esquerdo, perdendo para o Londrina por 3 x 1 no último sábado. O mais longe que as meninas treinadas por Gustavo Rossetim chegaram na história da LFF foi na temporada do ano passado. Caíram nas quartas de finais para o Leoas da Serra, assim como as brasilienses. Entretanto, foi a primeira vez que elas conseguiram chegar ao mata-mata do torneio.

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

Rafael Lins*

Estudante do UniCEUB, é estagiário da editoria de Esportes do Correio Braziliense.

    postado em 14/04/2026 20:51 / atualizado em 14/04/2026 21:00
