Infantino assegura presença do Irã na Copa do Mundo de 2026 apesar da guerra

Participação do Irã na Copa do Mundo ainda é um dúvida - (crédito: Divulgação )

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, afirmou nesta quarta-feira (15/4) que o Irã estará presente na Copa do Mundo de 2026. Apesar do cenário de instabilidade diplomática envolvendo o país e suas relações com os Estados Unidos e Israel.

Ao participar de um evento promovido pela rede de TV americana CNBC, em Washington, o dirigente reforçou que a entidade não trabalha com a hipótese de exclusão da seleção iraniana. O Irã vai vir, isso é certo. Esperamos que nessa altura (11 de junho, começo da competição), a situação esteja pacificada, o que ajudaria realmente, afirmou.

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A declaração ocorre em meio a questionamentos sobre a segurança da delegação, especialmente após o presidente norte-americano, Donald Trump, levantar preocupações sobre a presença de atletas iranianos nos EUA. Ainda assim, Infantino manteve o posicionamento adotado anteriormente e evitou indicar qualquer mudança no planejamento do torneio.

Além do contexto político, a definição logística já aponta, assim, que o Irã atuará majoritariamente em território norte-americano durante a fase de grupos. O país integra o Grupo G e vai disputar todas as partidas da primeira fase nos EUA.

A estreia está prevista para 16 de junho, contra a Nova Zelândia, em Los Angeles. Em seguida, enfrenta a Bélgica, na mesma cidade, antes de encerrar a participação na fase inicial diante do Egito, no dia 27, em Seattle.