Gama contrata Willian Júnior para vestir a camisa 10 na sequência de 2026

Mesmo protagonizando uma temporada de cinema, com direito a título do Campeonato Candango e invencibilidade na temporada 2026, o Gama não se contentou e foi ao mercado para procurar um camisa 10 para o elenco do técnico Luís Carlos Souza. O nome escolhido é um velho conhecido da torcida. Trata-se do meio-campista Willian Júnior. A volta do jogador à capital federal após uma temporada no Nordeste foi oficializada nesta quinta-feira (16/4).
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Willian Júnior fez parte do elenco do campeão candango da temporada 2025, na qual foi um dos destaque da campanha responsável por assegurar a décima quarta taça do Candangão para a sala de troféus do Periquito. A vitória veio após o alviverde bater o Capital, nos pênaltis. Além da equipe gamense, o atleta também já passou pelo Paranoá, em 2023 e 2024.
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Depois de passar uma temporada longe jogando pelo Santa Cruz e ser peça fundamental do acesso da equipe pernambucana para a Série C no ano passado, a volta de Willian coloca expectativa no torcedor. Mesmo satisfeito com o atual desempenho do time, o gamense sentia falta de um camisa 10 para dominar o meio-campo. A numeração estava vaga desde o início do mês, com a saída de Álvaro.
Na última passagem pelo Periquito, o meia marcou um gol, contra o Real Brasília, vital para a classificação da equipe às semifinais do torneio regional, além de ter convertido um pênalti na decisão ante ao Capital.
O time de Luís Carlos Souza ainda está invicto na temporada, com 15 vitórias e cinco empates em 20 apresentações pelo Candangão, Série D, Copa Centro-Oeste e Copa do Brasil. O Gama é a única equipe em território nacional ainda sem derrotas no ano. Além do título local, o Periquito está classificado às semifinais da Copa Centro-Oeste e lidera o Grupo A3 da quarta divisão nacional.
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*Estagiário sob a supervisão de Danilo Queiroz