João Fonseca busca vaga na semifinal do ATP 500 de Munique

João Fonseca vive de evolução técnica diante dos desafios contra os principais do ranking - (crédito: Felix Diemer for BMW City Munich)

João Fonseca, número 35 no ranking profissional, enfrentará, nesta sexta-feira (17/4), o estadunidense Ben Shelton (6°) nas quartas de final do ATP 500 de Munique, na Alemanha. A partida está prevista para começar às 8h20 (de Brasília) e será a terceira da quadra central. Esse será o primeiro confronto entre os tenistas. A ESPN e a Disney+ (streaming) anunciam a transmissão.

Em entrevista após vencer as oitavas de final, o carioca de 19 anos ressaltou a importância do apoio da torcida. "Isso é uma coisa que eu amo, representar meu país. Olha esse apoio, essa atmosfera. Claro que eles respeitam o oponente, mas fazem barulho, transmitem uma boa vibração. É fantástico. Eu amo ser brasileiro", disse João.

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O jovem tenista ainda não perdeu set no torneio. Venceu o chileno Alejandro Tabilo (45°) na primeira fase e o francês Arthur Rinderknecht (26°) nas oitavas. Esse é o sétimo campeonato disputado por João na temporada. Caso avance às semifinais, esse será o melhor resultado do carioca em competições simples em 2026. Se Fonseca sair vencedor do torneio, chegará à 25ª colocação no ranking da ATP.

Apesar do bom momento, João Fonseca carrega um incômodo jejum que o persegue desde 14 de janeiro do ano passado, data da vitória sobre o russo Andrey Rublev por 3 sets a 0. Desde então, o brasileiro não venceu um tenista figurando no top 10 no momento do confronto. De lá para cá, foram cinco tentativas frustradas contra nomes de peso: Jack Draper (5º), Taylor Fritz (5º), Jannik Sinner (2º), Carlos Alcaraz (1º) e Alexander Zverev (3º). Contra Ben Shelton, o carioca tenta voltar a vencer e avançar no campeonato.

Ben Shelton, de 23 anos e 1,97m, é o cabeça de chave número dois e ostenta um título nesta temporada. O americano venceu o ATP 500 de Dallas, em fevereiro, contra seu compatriota Taylor Fritz (8º). Assim como João, Shelton é o tenista mais bem ranqueado do país. Para chegar às quartas de final, ele venceu Emilio Nava (112º) na primeira fase e Alexander Block (76º) nas oitavas. No ano passado, Ben foi vice-campeão do torneio.

Após vencer as oitavas de final, Shelton afirmou estar ansioso para o confronto e acredita que o duelo irá animar o público. "Acho que é um confronto incrível, um que eu estava ansioso para ver. Vai ser muito divertido. Nós dois somos jogadores que entretêm o público. Acho que os fãs vão curtir bastante. É isso que eu mais amo", disse o americano.

Em Grand Slams, os melhores desempenhos do estadunidense foram as semifinais alcançadas no Australian Open (2025) e no US Open (2023).

Shelton é um tenista canhoto. Em entrevista recente à marca On, Ben afirmou que no início não curtia muito tênis. "Quando comecei a jogar, não gostava muito. Sei que comecei tarde no tênis, mas me apaixonei pelo esporte", disse o americano.

Outro fato interessante sobre Shelton é a namorada, Trinity Rodman, a jogadora de futebol feminino mais bem paga do mundo, com cerca de US$ 2 milhões por temporada. A atleta do Washington Spirit e da seleção americana é filha de Dennis Rodman, lenda da NBA com cinco títulos, dois pelo Detroit Pistons e três pelo Chicago Bulls.

João Fonseca e Ben Shelton são grandes promessas para o futuro do tênis e, além disso, compartilham similaridades fora das quadras. Ambos os tenistas são patrocinados pela marca suíça de roupas esportivas On Running e pela empresa japonesa Yonex, modelo da raquete dos dois tenistas.

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima