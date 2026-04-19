Londrina e Ceará empatam sem gols no interior paranaense

Um dos jogos mais aguardados desta quinta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, Londrina e Ceará ficaram empatados no 0 a 0, frustrando, neste domingo (19), a grande expectativa que havia para o encontro, no Estádio Vitorino Gonçalves Dias (VGD), em Londrina.
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O Londrina, com o resultado, é o 15º lugar do certame, com cinco pontos. Precisa, portanto, abrir os olhos. Já o Ceará está em posição mais confortável. Afinal, é o vice-líder, com nove, e um dos conjuntos invictos nesta edição da Segundona.
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Na próxima jornada, o Londrina visita o Juventude, em Caxias do Sul. O jogo está marcado para sábado (25). Já o Vovô receberá o Vila Nova receberá, em Fortaleza, domingo (26).