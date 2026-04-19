Capital é derrotado em casa no fim e perde liderança na Série D

O Goiatuba venceu o Capital por 1 x 0, no Estádio JK, na tarde deste domingo (19/4), em confronto válido pela terceira rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, a equipe do Distrito Federal permanece com seis pontos e perde a liderança do Grupo A4 para o adversário, que chegou aos sete. O gol da vitória foi marcado por Gabriel Silva, aos 41 minutos do segundo tempo.



O Capital volta para os gramados no próximo sábado (25/4) na visita ao Estádio Abadião para enfrentar o Ceilândia, às 16h. Agora líder, o Goiatuba recebe, no mesmo dia, o Mixto-MT, terceiro colocado, com cinco pontos.



O equilíbrio deu o tom da partida desde o apito inicial. Pelo lado do Capital, o centroavante Nescau se impunha fisicamente e oferecia perigo constante à zaga adversária, mas a coruja pecava na construção final e não transformou a presença ofensiva em chances reais.



O Goiatuba, mesmo como visitante, não se acanhou e buscou o ataque. As melhores chances da etapa inicial foram com a equipe goiana, com as finalizações de Frank e Renato Vischi, mas o goleiro Luan fez boas defesas e salvou o tricolor. Dessa forma, os times foram para o intervalo com o empate no placar.



No segundo tempo, o Goiatuba voltou com mais intensidade dos vestiários. A equipe colocou forte pressão na saída de bola do Capital e buscou abrir o placar. O gol dos visitantes só não saiu, porque Richardson, zagueiro da Coruja, salvou uma finalização de Jean Silva em cima da linha.

Após quase sair na frente, o time goiano seguiu insistindo e, aos 43 minutos, Gabriel Silva finalizou de fora, com precisão e sem chances para Luan. O tricolor não conseguiu correr atrás do resultado e foi derrotado pela primeira vez nesta Série D do Brasileiro.

*Estagiário sob a supervisão de Victor Parrini