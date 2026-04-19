Série D: Felipe Clemente decide novamente em vitória do Gama

Felipe Clemente é o artilheiro do Gama em 2026 - (crédito: SE Gama/Divulgação)

Vinte e um jogos e contando... O Gama segue como único invicto do Brasil na temporada 2026. Neste domingo (19/4), o atual bicampeão do Campeonato Candango alcançou 21 partidas sem perder, após derrotar o Primavera-MT, longe do Distrito Federal, pela 3ª rodada do Grupo A3 da Série do Campeonato Brasileiro. O atacante Felipe Celmente marcou o gol da vitória por 1 x 0.

Agora, são 16 vitórias e cinco empates. Dos 33 gols marcados pelo Gama em 2026, 12 foram de Felipe Clemente, em 17 partidas pelo Gama. A intervenção aos 25 minutos do segundo tempo contra o Primavera-MT manteve o alviverde na liderança do Grupo A3, com nove pontos, dois a mais do que o vice Luverdense.

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O bom início de Série D é importante, pois dá maior tranquilidade para as próximas sete partidas. Na quarta divisão nacional, os quatro melhores de cada grupo avançam para a segunda fase. O próximo compromisso do Gama será o clássico contra o Brasiliense, no domingo (26/4), às 16h, no Estádio Serejão.

O Brasiliense é o terceiro colocado do Grupo A3, com cinco pontos. No sábado (18/4), o Jacaré venceu a primeira pela competição nacional, por 1 x 0, contra o Inhumas, fora de casa.