Palmeiras sofre, mas vence o Athletico e abre seis pontos na liderança

Em noite de protagonismo dos zagueiros, o Palmeiras suou, mas venceu o Athletico por 1 a 0, neste domingo (19), pela 12ª rodada do Brasileirão. Gustavo Gómez fez o gol do jogo no Allianz Parque logo no início do jogo. Já na etapa complementar, Murilo foi expulso, enquanto Benedetti deu um susto na torcida ao marcar um pênalti em Viveros, mas ver o lance ser anulado. Já no setor ofensivo, o destaque ficou por conta do retorno do atacante Vitor Roque. Recuperado de lesão, o "Tigrinho" voltou a jogar após quase 30 dias.

Com o resultado, o Palmeiras segue muito confortável na liderança, com 29 pontos (9 vitórias, dois empates e apenas uma derrota). Ele pe seguido pelo Fluminense, que tem 23. O Flamengo é outro que pode terminar a rodada com 23, mas terá apenas 11 jogos ao final deste domingo. O Athletico, por sua vez, aparece em sexto lugar, com 19 pontos.

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Domínio palmeirense

O Athletivo teve sua primeira grande oportunidade logo no primeiro minuto, com Viveros. No entanto, dali em diante só deu Palmeiras, reforçando o porquê de ser líder do Brasileirão. Mesmo sem Paulinho e Marlon Freitas, o Verdão teve Andreas como protagonista. Primeiro, cruzou para Flaco López, que não alcançou a bola. Depois, o meia cobrou escanteio, e Gustavo Gómez marcou de cabeça, aos 14 minutos.

Vale lembrar ainda que o time paulista não contou novamente com o técnico Abel Ferreira, cumprindo suspensão. Assim, João Martins comandou o Palmeiras, que manteve a intensidade de líder do Brasileirão mesmo após fazer o gol. Ainda no primeiro tempo, o Verdão chegou com Arias, Allan e Flaco López. O Athletico respondeu em cobrança de falta de Esquivel, mas sem muito perigo. Aos 45, Luiz Gustavo cruzou para Viveros, que invadiu a área e fez linda jogada. Mas Giay impediu o gol em lindo carrinho.

O conforto do Palmeiras foi por água abaixo logo aos 2 minutos da etapa complementar, afinal, Murilo recebeu o segundo cartão amarelo Gustavo Gómez cabeceou para fora em escanteio no lance seguinte, mas o Athletico, claro, passou a mandar na partida. Aos 15, por exemplo, Mendoza arriscou da entrada da área e exigiu linda defesa de Carlos Miguel. Sete minutos mais tarde, o compatriota Viveros levou perigo, mas Bruno Fuchs cortou. Pouco depois, Chiqueti teve boa chance. Aos 40, um lance que tirou o ar das duas torcidas: Benedetti e Viveros dividiram uma bola, e o colombiano caiu na área. O árbitro logo deu pênalti para o time visitante, mas o VAR interveio e o lance foi anulado. O CAP ainda levou perigo no finalzinho, com João Cruz, Leozinho e Teran.

Líder isolado do Brasileirão, o Palmeiras volta a campo agora na quinta-feira (23), mas pela quinta rodada da Copa do Brasil. Recebe a Jacuipense (BA), às 19h30. Já pelo torneio de pontos corridos, visita o Bragantino no domingo (26), às 18h30. O Furacão, por sua vez, fará três jogos seguidos em casa agora. Primeiro, pega o Atlético-GO pela CdB, na quinta-feira (23). Depois, recebe o Vitória (26) e o Grêmio (2).

PALMEIRAS X ATHLETICO-PR

Brasileirão 2026 12ª rodada

Data e horário: 19/4/2026 (domingo), às 18h30 (de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Gol Gustavo Gómez, aos 14’1º T (1-0)

PALMEIRAS: Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur; Emilian Martínez, Andreas (Lucas Evangelista, 26’2º T) Allan (Benedetti, 38’2º T) e Arias (Felipe Anderson, 38’2º T) ; Ramón Sosa (Vitor Roque, 38’2º T) e Flaco López (Bruno Fuchs, 4’2º T) Técnico: João Martins

ATHLETICO-PR: Santos; Terán, Aguirre (Leozinho, 34’2º T) , Arthur Dias e Jadson (João Cruz, 8’2º T); Luiz Gustavo (Renan Peixoto, 34’2º T) , Portilla (Zapelli, 13’2º T) e Esquivel; Mendoza, Viveros e Dudu (Felipe Chiqueti, 13’2º T) Técnico: Odair Hellmann

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Assistentes: Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Celso Luiz da Silva (MG)

VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

Cartões Amarelos: Murilo e Sosa (PAL); Esquivel, Jadson, João Cruz, Portilla e Odair Hellmann (CAP)

Cartões Vermelhos: Murilo, aos 2’ do 2º T